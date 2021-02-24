Новый сервер Supermicro задает стандарт для видеостриминга, облачного гейминга и соцсетей

«Наш новый многопроцессорный сервер с 2-узловой архитектурой в форм-факторе 2U представляет собой идеальную платформу для видеостриминга и высокотехнологичного облачного гейминга. Также он предусматривает бесчисленное количество вариантов использования для социальных сетей, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Благодаря усовершенствованному дизайну Server Building Block Solutions ® и ресурсосберегающей архитектуре это решение является самой энергоэффективной из имеющихся систем. Непревзойденная гибкость и экономичность систем Supermicro дополняют преимущества бесперебойной работы. Мы уже получили множество запросов от клиентов из разных стран, интересующихся этой уникальной платформой».

Стабильно высокая производительность этой компактной многопроцессорной системы обеспечивается за счет использования процессоров нового поколения серии AMD EPYC 7002 с 64 ядрами и 128-полосных шин PCIe 4.0 на каждый узел, дополненных термоэффективной оптимизированной вентиляцией. Данное решение идеально подходит для высокотехнологичного облачного гейминга и множества других вычислительных задач в рамках центров обработки данных. Эта система, оснащенная расширенным модулем ввода-вывода (AIOM) компании Supermicro для быстрого и гибкого сетевого взаимодействия, также способна обрабатывать большие объемы данных для требовательных систем искусственного интеллекта/машинного обучения (ИИ/МО), глубокого обучения и логических процессов.

Уникальная конструкция мультипроцессорного узла обеспечивает превосходную эксплуатационную пригодность по сравнению с представленными на рынке продуктами. Двухузловые гнезда в системе типа 2U извлекаются, что упрощает техническое обслуживание благодаря распределению мощности и ресурсов охлаждения. Уникальная конструкция и доступность графических процессоров снижают стоимость технического обслуживания и модернизации для решения требовательных задач с использованием ускорителя обработки графических данных, таких как облачный гейминг, как правило, требующий высокого уровня энергопотребления и частого технического обслуживания.

Подробнее о новой системе можно узнать в этом видеоролике.

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу "We Keep IT Green®", и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1443242/2U_2_Node_FIN.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.