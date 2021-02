Новый сервер Supermicro задает стандарт для видеостриминга, облачного гейминга и соцсетей

Стабильно высокая производительность этой компактной многопроцессорной системы обеспечивается за счет использования процессоров нового поколения серии AMD EPYC 7002 с 64 ядрами и 128-полосных шин PCIe 4.0 на каждый узел, дополненных термоэффективной оптимизированной вентиляцией. Данное решение идеально подходит для высокотехнологичного облачного гейминга и множества других вычислительных задач в рамках центров обработки данных. Эта система, оснащенная расширенным модулем ввода-вывода (AIOM) компании Supermicro для быстрого и гибкого сетевого взаимодействия, также способна обрабатывать большие объемы данных для требовательных систем искусственного интеллекта/машинного обучения (ИИ/МО), глубокого обучения и логических процессов.

Уникальная конструкция мультипроцессорного узла обеспечивает превосходную эксплуатационную пригодность по сравнению с представленными на рынке продуктами. Двухузловые гнезда в системе типа 2U извлекаются, что упрощает техническое обслуживание благодаря распределению мощности и ресурсов охлаждения. Уникальная конструкция и доступность графических процессоров снижают стоимость технического обслуживания и модернизации для решения требовательных задач с использованием ускорителя обработки графических данных, таких как облачный гейминг, как правило, требующий высокого уровня энергопотребления и частого технического обслуживания.

Подробнее о новой системе можно узнать в этом видеоролике.

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу "We Keep IT Green®", и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

