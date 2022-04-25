Новый тайваньский фонд расширит промышленное сотрудничество между Тайванем и странами ЦВЕ

Во время пандемии COVID-19 Тайвань и страны ЦВЕ укрепили свои дипломатические отношения за счет взаимных пожертвований средств профилактики эпидемии. В октябре 2021 года межведомственная тайваньская делегация в составе 66 человек, включая представителей промышленности и научно-исследовательской сферы, посетила Словакию, Чешскую Республику и Литву. Делегация, возглавляемая главой Совета по национальному развитию Тайваня Кун Мин-синем (Kung Ming-Hsin), подписала 18 меморандумов о сотрудничестве, охватывающих широкий спектр областей, включая научные парки, аэрокосмическую промышленность, электромобили, умные города, полупроводники, биотехнологии и финансы. Сфокусированный на ЦВЕ инвестиционный фонд в размере 200 млн долл. США будет способствовать дальнейшей консолидации усилий в этом направлении.

Глава компании Taiwania Capital Дэвид Вэн (David Weng) отметил широкие возможности для двустороннего сотрудничества. По его словам, турне тайваньской делегации показало, что стартапы и предприятия в ЦВЕ проявляют большой интерес к Азии и Тайваню. В то же время тайваньские компании хотели бы расширить свое присутствие на рынке ЕС, инвестируя в страны ЦВЕ. Компания Taiwania Capital, обладающая четырехлетним опытом в области внутренних и иностранных инвестиций, надеется оказать посредническую помощь в удовлетворении потребностей и укреплении сильных сторон отраслей с обеих сторон в целях развития партнерских отношений между предприятиями в Центральной и Восточной Европе и на Тайване. Нынешний план предусматривает возможности для стажировок и запуска проектов в инкубаторах Тайваня для стартапов из стран ЦВЕ, организацию двусторонних делегаций по инвестициям в бизнес и торговле, а также проведение мероприятий, поощряющих инвестиции в ЦВЕ. Недавно Taiwania Capital наняла на должность управляющего партнера фонда по ЦВЕ Митча Яна (Mitch Yang), специалиста, имеющего большой опыт в области предпринимательства, развития международного бизнеса и корпоративных слияний и поглощений.

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Информация о компании Taiwania Capital

Taiwania Capital — венчурная фирма, основанная в августе 2017 года Национальным фондом развития Тайваня и частными предприятиями. Эта национальная компания венчурного капитала сформировала четыре фонда для инвестирования в технологическую отрасль и биотехнологии. По состоянию на конец 2021 года общий объем средств фондов достигал 465 млн долл. США. Компания инвестировала средства в 41 предприятие и стартап как внутри страны, так и за ее пределами. Пять из этих компаний получили листинг на биржах Тайваня и США. Taiwania Capital оказала помощь семи иностранным предприятиям в установлении партнерских отношений или строительстве заводов на Тайване. Компания имеет представительства на Тайване и в Соединенных Штатах и планирует в будущем открыть представительства в Центральной и Восточной Европе.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1802552/CEEFund_Taiwaniacapital.jpg

SOURCE Taiwania Capital