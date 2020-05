Nowa aplikacja Soundfyr skierowana do społeczności muzycznej została pobrana 350 tys. razy na całym świecie w ciągu pierwszego miesiąca od jej uruchomienia

Wprowadzona do użytku 1 kwietnia 2020 r. aplikacja Soundfyr to nowa platforma skierowana do społeczności muzycznej, która ma na celu promowanie i przedstawianie światu młodych, lokalnych talentów za pośrednictwem intuicyjnych w użyciu narzędzi społecznościowych, które zaprojektowano z myślą o osobach interesujących się muzyką. Począwszy od nauczycieli muzyki, dyrygentów i techników muzycznych, poprzez inżynierów dźwięku, a skończywszy na studiach fonograficznych, firmach wynajmujących sprzęt audio-wizyjny i organizatorach imprez ‒ wszyscy mogą skorzystać z aplikacji, dzielić się treściami i smakować nowych doświadczeń w świecie muzycznym.