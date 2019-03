Nowa inwerterowa pompa ciepła EVI R32 firmy PHNIX z poziomem ErP A++ zadebiutuje na targach ISH we Frankfurcie

Główne produkty PHNIX na targach ISH --

Inwerterowa pompa ciepła EVI R32 PHNIX z poziomem ErP A++ i oszczędnością energii do 30%. Ogrzewając wodę do temperatury 55°C w temperaturze otoczenia -25°C, model ten z powodzeniem działa w ogrzewaniu podłogowym, klimakonwektorach wodnych i grzejnikach w celu ogrzewania i chłodzenia. Zbliżając się do docelowej temperatury, model zwalnia obroty, a temperaturę można kontrolować z dokładnością do 0,5 °C.

Grzałka wodna z pompą ciepła PHNIX Jako profesjonalny producent grzałek wodnych z pompą ciepła firma PHNIX ma w swojej ofercie 4 typy wielofunkcyjnych domowych pomp, w tym grzałki wodne z pompą ciepła, obudowy grzałek, mocowane na ścianach pompy ciepła oraz pompy grzewcze wody typu split. Niektóre z produktów spełniają wymogi europejskich testów ErP i sięgają poziomu A++.

Ultra cienkie klimatokonwektory wodne PHNIX Ultra cienkie klimatokonwektory PHNIX o szerokości 130 mm pozwalają na oszczędzenie przestrzeni w pomieszczeniach w porównaniu do tradycyjnych klimatokonwektorów, których szerokość wynosi zazwyczaj 250 mm. W połączeniu z pompami ciepła klimatokonwektory dobrze spełniają różne wymagania grzewcze i chłodnicze. Urządzenia te są na tyle elastyczne, aby umożliwić instalację w dowolnym miejscu na suficie, ścianie lub umieszczenie ich w pozycji wolnostojącej na podłodze.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/832723/PHNIX.jpg

