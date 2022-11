Nowa odsłona Poppulo zrewolucjonizuje komunikację i środowisko pracy

Four Winds Interactive, Poppulo i SmartSpace łączą się pod wspólnym szyldem Poppulo, zapewniając kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne dla dzisiejszych miejsc pracy przechodzących gruntowne zmiany

DENVER i CORK, Irlandia i LUTON, Anglia, 9 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Po przeprowadzonej w 2021 r. fuzji lidera rynku systemów oznakowania cyfrowego Four Winds Interactive (FWI), innowatora w dziedzinie zarządzania miejscem pracy SmartSpace oraz wiodącej marki w dziedzinie komunikacji pracowniczej Poppulo, trzy spółki połączyły się pod nazwą Poppulo, korzystając z jednolitej marki, wizji i pakietu produktów.

Nowa organizacja Poppulo będzie oferować swoim klientom platformę o nazwie Poppulo Harmony łączącą to, co najlepsze z technologii FWI, SmartSpace i Poppulo w kompleksowe rozwiązanie w zakresie komunikacji i komfortu pracy. Poppulo Harmony pozwala na efektywną komunikację z pracownikami, klientami i środowiskiem pracy, dzięki czemu organizacje mogą skuteczniej angażować kluczowe dla nich osoby i klientów.

W ostatnim badaniu Poppulo przeprowadzonym wśród amerykańskich i europejskich przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 5 tys. pracowników, osoby zarządzające dostrzegły związek pomiędzy wrażeniami pracowników a doświadczeniami klientów, ponieważ większość (58%) zgadza się, że zapewnienie doskonałej atmosfery wśród pracowników przekłada się na przekazywanie klientom wyjątkowych doświadczeń. Oprócz rozwiązań w zakresie wielokanałowej komunikacji z pracownikami Poppulo Harmony umożliwia również ukierunkowaną komunikację z klientami.

„Nazwa Poppulo pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego ludzi – >>populus<< – powiedział David Levin, dyrektor generalny nowego Poppulo. – Tworzenie więzi międzyludzkich leży u podstaw wszystkiego, co robimy jako organizacja. W dniu dzisiejszym przedstawiliśmy klientom platformę Poppulo Harmony, stanowiącą połączenie największych zalet produktów, które uczyniły z nich liderów komunikacji w ich własnych dziedzinach. Spółki odnoszące sukcesy doskonale wiedzą, w jakim stopniu relacje z pracownikami wpływają na kontakty z klientami i na wynik finansowy – oraz że komunikacja jest kluczem do obu tych czynników".

W wyniku pracy hybrydowej pracownicy szczególnie intensywnie poszukują zwiększonego przepływu informacji w większym stopniu dostosowanego do ich roli i lokalizacji. Badanie Poppulo wykazało, że 67% kadry kierowniczej uważa, że niedostateczna komunikacja wewnętrzna negatywnie wpłynęła na sukces przedsięwzięć Spółki, przy czym 81% z nich szacuje, że kosztuje to ich firmę od 5 do 50 milionów dolarów rocznie. Platforma Poppulo Harmony jest odpowiedzią na potrzeby organizacji w zakresie budowania silniejszych więzi z pracownikami i klientami poprzez angażującą komunikację i optymalizację przestrzeni.

Jeden z pierwszych użytkowników platformy, Jared Curtis, dyrektor ds. komunikacji w firmie Maximus , podkreśla: „Biorąc pod uwagę znaczne rozproszenie pracowników pracujących zdalnie, na miejscu i hybrydowo, zwróciliśmy się do Poppulo, aby rozwiązać ten problem i zapewnić komunikację na szeroką skalę. Zastosowane przez nich podejście wielokanałowe wsparło sposoby komunikacji i łączenia się ze wszystkimi osobami niezależnie od środowiska pracy i lokalizacji geograficznej. Wspomniana technologia wzmocniła naszą komunikację i pozwoliła na lepsze dopasowanie biznesu do naszych pracowników".

Poppulo jest czołową spółką specjalizującą się w oprogramowaniu do komunikacji i zarządzania miejscem pracy. Platforma Poppulo Harmony pomaga firmom osiągnąć więcej dzięki uproszczonemu kontaktowi z pracownikami, klientami i lokalizacjami za pomocą wielokanałowej komunikacji pracowniczej, systemów digital signage i zarządzania stanowiskami pracy. Bazę ponad 6 tys. klientów Poppulo stanowią najlepiej prosperujące przedsiębiorstwa na świecie, w tym 47 z listy Fortune 100. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.poppulo.com oraz na LinkedIn i na Twitterze.

Badania oparte na wynikach sondaży przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Na zlecenie Poppulo Censuswide przeprowadził we wrześniu tego roku ankietę wśród 500 dyrektorów przedsiębiorstw z różnych branż zatrudniających 5 tys. lub więcej pracowników.

