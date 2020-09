Nowa opaska Amazfit Band 5 z pomiarem natlenienia krwi, baterią o żywotności wynoszącej 15 dni [1] za cenę 44,9 USD [2] pojawi się na rynku 21 września, wkrótce dostępna będzie również w wersji z wbudowaną aplikacją Amazon Alexa [3]

Przyzwyczailiśmy się, że opaski nadgarstkowe to tanie urządzenia oferujące podstawowe funkcje. Ale opaska Amazfit Band 5 nadaje segmentowi opasek nowy wymiar, zwłaszcza pod względem kontroli zdrowia.

Precyzyjny BioTracker ™ 2 : mimo że opaska Amazfit nie jest urządzeniem medycznym, dostarczana jest z najnowszej generacji czujnikiem optycznym PPG o nazwie Huami BioTracker™ 2 oferującym możliwość wykonania niezwykle dokładnego, ciągłego, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, pomiaru rytmu serca w poszczególnych strefach tętna, w tym tętna spoczynkowego, oraz alert podwyższonego tętna, dzięki najbardziej uniwersalnemu i dokładnemu bioczujnikowi, jaki Huami kiedykolwiek stworzyło.

to Inteligentny System Oceny Indywidualnej Aktywności Fizycznej (Personal Activity Intelligence Assessment System) oparty na wynikach badań przeprowadzonych przez norweski PaiHealth [6]. Prosty pomiar aktywności pozwala na przełożenie danych dotyczących dziennego rytmu serca na indywidualne zapotrzebowanie na aktywność fizyczną, która pozwoli na zachowanie odpowiedniej kondycji zdrowotnej. Na podstawie wyników badań naukowych można stwierdzić, że utrzymanie aktywności fizycznej na poziomie co najmniej 100 punktów PAI pozwala na wydłużenie życia o około 5 lat [7] i zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia o 25% [8]. Wypróbuj opaskę Amazfit Band 5, a przekonasz się, jak ogromny wpływ ma aktywność fizyczna na kondycję serca. Funkcja monitorowania jakości snu pozwala na pomiar całego czasu trwania snu, w tym fazy wstępnej, głębokiej, a także fazy REM, co pozwala na poznanie wzorców snu. Opaska Amazfit Band 5 dba o jakość Twojego snu nawet podczas 20-minutowej drzemki w ciągu dnia.

pozwala na pomiar całego czasu trwania snu, w tym fazy wstępnej, głębokiej, a także fazy REM, co pozwala na poznanie wzorców snu. Opaska Amazfit Band 5 dba o jakość Twojego snu nawet podczas 20-minutowej drzemki w ciągu dnia. Funkcja kontroli cyklu miesięcznego pozwala kobiecie na kontrolowanie cyklu menstruacji i owulacji oraz przypomina o występowaniu poszczególnych cykli.

pozwala kobiecie na kontrolowanie cyklu menstruacji i owulacji oraz przypomina o występowaniu poszczególnych cykli. Funkcja pomiaru poziomu stresu pozwala na obliczenie poziomu stresu w oparciu o rytm serca mierzony w 4 przedziałach, tzn. relaksacji, normalnym, średnim i wysokim.

pozwala na obliczenie poziomu stresu w oparciu o rytm serca mierzony w 4 przedziałach, tzn. relaksacji, normalnym, średnim i wysokim. Funkcja ćwiczeń oddechowych nauczy głębokiego oddychania pozwalającego na uwolnienie się od napięć.

Opaska pozwalająca na kontrolę aktywności fizycznej i kontrolę zdrowia, którą każdą powinien mieć

Amazfit Band 5 to jedyna opaska na rynku wyposażona w konkurencyjne podzespoły, oprogramowanie i funkcje, oferowana po cenie zbliżonej do standardowych opasek nadgarstkowych. Wyposażona jest w kolorowy wyświetlacz AMOLED o wielkości 1,1" i rozdzielczości 126 x 294. Za tak niską cenę użytkownik otrzymuje wyświetlacz pokryty szkłem hartowanym 2,5D oraz wyposażony w powłokę, na której nie widać odcisków palców.

Opaska jest lekka i bez paska waży zaledwie 12 g. Dzięki wyposażeniu jej w Bluetooth 5.0 i technologie energooszczędne, bateria o pojemności 125 mAh pozwala na nieprzerwane korzystanie z opaski Amazfit Band 5 przez nie więcej niż 15 dni w standardowym trybie użytkowania, przez 25 dni w trybie oszczędnym oraz przez 3 miesiące w trybie czuwania [9].

Opaskę Amazfit Band 5 wyposażono w niepodrażniający skóry pasek z tworzywa TPU dostępny w trzech kolorach i funkcję obsługującą 11 trybów aktywności fizycznej, w tym pływanie, dzięki zastosowaniu technologii wodoodporności do 5ATM [10]. Opaska umożliwia pobranie ze sklepu App, ponad 45 tarcz zegara, z czego dwie obsługują edytowalne widżety dające użytkownikowi możliwość ich spersonalizowania, a nawet dodawania własnych zdjęć do tła.

Opaska Amazfit Band 5 może się okazać bardziej inteligentna od innych

Czy opaska nadgarstkowa może być bardziej inteligentna?

Odpowiedź brzmi „tak". Opaska Amazfit Band 5 może ułatwić i uatrakcyjnić życie dzięki aplikacji Amazon Alexa [11]. Aplikacja Alexa umożliwia zadawanie pytań, wyszukiwanie informacji, tłumaczenie, tworzenie list zakupów, ustawianie alarmów budzika i minutników, przypomnień, sprawdzanie prognozy pogody, ustawianie powiadomień, definiowanie poleceń dla inteligentnego domu i wiele więcej. Z opaską Amazfit Band 5 można komunikować się głosowo, a odpowiedzi udzielane w reakcji na głos użytkownika wyświetlają się na ekranie w formie tekstowej. Przykładowe polecenia to:

„Alexa, ustaw na minutniku czas na ugotowanie makaronu".

„Alexa, dodaj jajka do listy zakupów".

„Alexa, włącz światło w salonie".

„Alexa, kim jest Barack Obama ?"

Alexa to aplikacja w chmurze, dlatego ciągle się uczy, uzupełniania jest o nowe funkcjonalności automatycznie dostarczane na urządzenie. Korzystanie z aplikacji Alexa zainstalowanej w urządzeniu nadgarstkowym Amazfit Band 5 jest łatwe – zadaj pytanie, a Alexa natychmiast udzieli odpowiedzi.

UWAGA :

Amazfit Band 5 pojawi się w sprzedaży 21 września, najpierw na rynku amerykańskim za pośrednictwem platformy Amazon. Na pozostałe rynki będzie wprowadzana począwszy od października.

Wbudowane funkcjonalności aplikacji Alexa będą dostępne w formie bezpłatnych uaktualnień OTA przewidzianych dla poszczególnych rynków.

Zdjęcia Amazfit Band 5 można pobrać z: https://bit.ly/3hbyk6M

Amazfit

Założona we wrześniu 2015 r. spółka Amazfit to marka prywatna należąca do Huami Technology (NYSE: HMI) oferująca serię smartwatchy i bransoletek, w tym z serii Stratos, Basic, Flagship, Health, Fashion, Outdoor i X. Amazfit dostarcza również inteligentne urządzenia związane z uprawianiem sportu i kontrolą zdrowia, w tym sportowe słuchawki douszne TWS, inteligentne bieżnie, wagi i sprzęt sportowy. Dzięki wyjątkowej konstrukcji i jakości wykonania, produkty z gamy smartwatchy Amazfit zdobyły wiele nagród, w tym nagrodę German iF Industrial Design Award i Red Dot Design Award. Obecnie produkty Amazfit sprzedawane są na rynkach ponad 70 państw i regionów, w tym Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Japonii. Według raportu IDC odnoszącego się do badania rynku elektronicznych urządzeń osobistych, w pierwszej połowie 2020 r. zegarki Amazfit uznano za produkty, które zdobyły największy udział rynku zegarków dla dorosłych we Włoszech, Hiszpanii, Indiach i innych regionach oraz znalazły się wśród najlepszych produktów w takich państwach jak Chiny, Niemcy, Francja, Rosja i Brazylia.

Więcej informacji o nas można uzyskać pod adresem https://en.amazfit.com/about.html .

Huami Technology, podmiot założony w 2013 r., to dostawca usług z zakresu opieki zdrowotnej opartych na technologii chmury, oferujący wiodące na rynkach światowych technologie dostępne w inteligentnych urządzeniach osobistych. W lutym 2018 r. spółka Huami Technology trafiła na Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych (NYSE) (kod giełdowy: HMI).

Kontakt dla mediów: [email protected]

[1] Test żywotności baterii w warunkach laboratoryjnych, może się różnić zależnie od sposobu i warunków użytkowania.

[2] Cena detaliczna na poszczególnych rynkach może być inna.

[3] Aplikacja Alexa wbudowana w opaskę Amazfit Band 5 zostanie udostępniona w formie uaktualnień OTA krótko po jej wprowadzeniu na danym rynku. Po wprowadzeniu aplikacji na dany rynek powiadomienia będą wysyłane za pośrednictwem aplikacji Zepp APP (wcześniej Amazfit APP) oraz urządzenia. Termin uaktualnień OTA może się różnić na poszczególnych rynkach.

[4] Produkt ten nie jest urządzeniem medycznym. Wszystkie dane i pomiary nie zastępują diagnozy lekarskiej ani monitorowania stanu zdrowia.

[5] Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas konferencji Huami AI Innovation Conference Keynote w czerwcu 2020 r.

[6] Badania naukowe nad PAI. Do oceny PAI badacze wykorzystali dane z badania HUNT. Badanie HUNT to jedno z największych badań nad zdrowiem, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w wyróżnionym Nagrodą Nobla Wydziale Medycyny Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego. Obejmuje ono unikatową bazę danych indywidualnych i rodzinnych historii choroby ponad 45.000 osób, pozyskanych na przestrzeni 25 lat. https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm

[7] Wykorzystanie algorytmu PAI w danych HUNT pozwoliło naukowcom ustalić, że stałe praktykowanie aktywności fizycznej pozwalającej na zdobycie 100 punktów PAI przekłada się na zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia średnio o 25% oraz zmniejszenie ryzyka zgonu na inne choroby związane z prowadzeniem niezdrowego stylu życia wśród kobiet i mężczyzn we wszystkich przedziałach wiekowych. Badacze stwierdzili również, że utrzymanie tego wyniku PAI przekłada się na przedłużenie życia średnio o 5 lat. Dane pochodzą ze strony https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm, oryginalny link https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fd1pf7owi , zobacz również https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(16)31069-5/abstract

[8] Patrz przypisy powyżej.

[9] Test żywotności baterii w warunkach laboratoryjnych, może się różnić zależnie od sposobu i warunków użytkowania.

[10] Urządzenie poddano przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny próbie wodoodporności na poziomie 5 ATM.

[11] Zostanie udostępnione w formie uaktualnienia OTA. Urządzenie najpierw pojawi się na rynku amerykańskim. Na pozostałe rynki urządzenie trafi w miarę udostępniania na nich aplikacji Alexa.

Zdjęcie -https://mma.prnewswire.com/media/1275355/Amazfit_Band_5.jpg

