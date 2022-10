NOWE I ROZSZERZONE WSKAZANIA DO STOSOWANIA WIELOKROTNIE NAGRADZANEJ TECHNOLOGII SKINPEN® PRECISION

Ugruntowany status wiodącego, zaawansowanego systemu zabiegowego do remodelingu skóry.

DALLAS, 6 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics („Crown"), oddział Crown Laboratories i twórca wielokrotnie nagradzanej technologii SkinPen Precision , ogłasza trzy nowe zatwierdzone wskazania do stosowania swojego przełomowego urządzenia. Fakt ten dodatkowo umacnia status SkinPen Precision jako najbardziej wszechstronnego urządzenia medycznego do mikronakłuwania dostępnego na rynku. Certyfikat potwierdza, że technologia SkinPen Precision może przyczynić się do poprawy estetyki blizn chirurgicznych, rozstępów i rozszerzonych porów na wszystkich partiach ciała.

Urządzenie zostało również zatwierdzone do celów medycznych, z przeznaczeniem do leczenia blizn potrądzikowych na twarzy u osób dorosłych w wieku 22 lat lub starszych oraz do celów estetycznych, aby poprawić wygląd drobnych linii, zmarszczek i zaburzeń pigmentacyjnych (dyschromia).

Każdego roku w krajach rozwiniętych 100 milionów pacjentów nabywa blizny w wyniku 55 milionów operacji planowych i 25 milionów operacji po wypadkach. Część z tych blizn stanowi poważny problem [1]. Powszechne blizny chirurgiczne powstałe w wyniku wypadków, cesarskich cięć, zabiegów estetycznych i planowych, rozstępów po ciąży oraz przyrostu/utraty masy ciała mogą mieć znaczący negatywny wpływ na psychikę danej osoby. Obecnie w klinikach i placówkach służby zdrowia obserwuje się rosnącą liczbę pacjentów, którzy wskazują blizny jako główny problem, który chcą rozwiązać za pomocą zabiegów mikronakłuwania. Mając na uwadze tak imponujące liczby, uzyskany certyfikat bez wątpienia dodatkowo podniesie wartość i zwiększy skalę wykorzystania technologii SkinPen Precision.

„Jako marka nieustannie podnosimy poprzeczkę na rynku urządzeń do mikronakłuwania - powiedział Andy Moulton, wiceprezes ds. sprzedaży międzynarodowej w Crown Aesthetics. - Uzyskany certyfikat nie tylko umacnia nas na pozycji dostawcy wiodącego, zaawansowanego systemu zabiegowego do remodelingu skóry, ale także umożliwi nam dalsze rozszerzanie zasięgu na globalnych rynkach. Pragniemy wspierać dążenia naszych klientów do uzyskania zdrowej skóry, pomagając im w widoczny sposób przekształcić i poprawić wygląd skóry bez konieczności poddania się interwencji chirurgicznej".

SkinPen Precision to budząca największe zaufanie technologia mikronakłuwania na rynku, która dokonała prawdziwej rewolucji w powszechnie dostępnych zabiegach remodelingu. Urządzenie oparte na najnowocześniejszej technologii zapewnia pacjentom możliwość odmłodzenia skóry bez konieczności poddania się interwencji chirurgicznej, umożliwiając osiągnięcie naturalnego wyglądu przy krótkim czasie oczekiwania lub natychmiastowym rezultacie zabiegu. Na całym świecie przeprowadzono już ponad dwa miliony zabiegów z użyciem SkinPen Precision, ustanawiając złoty standard bezpieczeństwa i skuteczności [2].

Pierwsze urządzenie do mikronakłuwania na świecie zatwierdzone przez FDA

Mechaniczne mikronakłuwanie - tworzy kontrolowane mikrourazy do stymulowania naturalnej reakcji organizmu na gojenie się ran, jednocześnie minimalizując uszkodzenia komórkowe

Bez użycia wysokiej temperatury, chemikaliów i inwazyjnych zastrzyków

Złoty standard w zakresie remodelingu skóry, bezpieczeństwa pacjentów i skuteczności

Długość zabiegu: 30 minut, wymagane 1-3 sesje. Krótki czas oczekiwania lub natychmiastowy rezultat zabiegu

Odpowiedni dla wszystkich typów i karnacji skóry, niezależnie od pory roku [2]

Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzone wynikami ponad 90 badań walidacyjnych [3]

Wskazania do stosowania w USA, pełne podsumowanie badań klinicznych oraz najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym przeciwwskazania i sposób stosowania urządzenia do mikronakłuwania SkinPen Precision, można znaleźć na stronie: www.skinpen.com.

Crown Aesthetics

Crown Aesthetics, największy dostawca usług z zakresu medycyny estetycznej, specjalizuje się we wspomaganiu wiodących gabinetów na całym świecie w rozwoju ich działalności. Jest to możliwe dzięki spektakularnym rezultatom w zakresie odmładzania i przywracania zdrowia. Minimalnie inwazyjne nowatorskie rozwiązania - SkinPen®, pierwsze urządzenie do mikronakłuwania zatwierdzone przez FDA; MicroPen EVO™, systemy osocza bogatopłytkowego ProGen PRP™ Advantage i Eclipse PRP®, VOTESSE™, system zapewniający zdrowie włosów; oraz procedura Skinfuse® po mikronakłuwaniu to produkty, które przyciągają do gabinetów nowych i wysoce zadowolonych stałych pacjentów. Firma Crown Aesthetics z siedzibą w Dallas w Teksasie wyznacza standardy branżowe w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i innowacyjności. To sprawia, że jej klienci nieustannie otrzymują najlepszą opiekę estetyczną w branży. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.crownaesthetics.com .

Crown Laboratories, Inc.

Crown, w pełni zintegrowana prywatna spółka międzynarodowa zajmująca się pielęgnacją skóry, koncentruje się na opracowywaniu i dostarczaniu szerokiej gamy produktów do pielęgnacji skóry o działaniu estetycznym i leczniczym, również z kategorii premium, które podnoszą jakość życia jej konsumentów w zakresie pielęgnacji skóry. Jako innowacyjna spółka koncentrująca się nieustannie na nauce o skórze, której celem jest zapewnienie doskonałości terapeutycznej i poprawy wyników leczenia pacjentów, Crown stała się liderem w dziedzinie dermatologii i medycyny estetycznej. Spółka Crown od dziewięciu lat znajduje się na liście najszybciej rozwijających się spółek prywatnych Inc. 5000 i przez ten czas rozwinęła dystrybucję swoich produktów do ponad 41 krajów. Więcej informacji o spółce Crown oraz jej produktach można znaleźć na stronie: www.crownlaboratories.com .

