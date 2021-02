Nowe monitory parametrów życiowych serii VS firmy Mindray zmieniają sposób monitorowania pacjentów metodą Spot Check

SHENZHEN, Chiny, 5 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), światowy lider w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii medycznych, ma zaszczyt przedstawić nowe monitory parametrów życiowych VS 9 i VS 8, dostępne w Europie, Australii i innych wybranych regionach. Seria VS Mindray uwalnia pełen potencjał rutynowych obserwacji, umożliwiając personelowi medycznemu świadczenie opieki skoncentrowanej na pacjencie, zarówno w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala jak i w czasie kontroli wyrywkowych (Spot Check) lub monitorowania ciągłego.