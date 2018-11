Nowe rozwiązanie rolniczej suszącej pompy grzewczej wchodzi do Europy

GUANGZHOU, Chiny, 5 listopada 2018 r. /PRNewswire/ -- Największy chiński eksporter pomp grzewczych do Europy firma PHNIX potwierdziła niedawno, że wprowadzi nowe rozwiązanie suszącej pompy grzewczej na potrzeby rolnictwa w Europie. Rozwiązanie to sprosta potrzebom w zakresie suszenia pożywienia, owoców, drewna i innych produktów. Jak potwierdził Jab Fan, dyrektor oddziału ogrzewania mieszkań i pomp grzewczych w PHNIX, firma już od wielu lat eksportuje mieszkaniowe i basenowe pompy grzewcze do Europy w ramach umów o współpracy OEM/ODM.