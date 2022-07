Nowe rozwiązanie do wtryskiwania wapna dla hut stali z piecami elektrycznymi dostępne dzięki globalnemu partnerstwu firm Storage & Transfer Technologies (STT) i Schenck Process

MILTON, Ontario, 28 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Storage & Transfer Technologies (STT), podmiot należący w całości do Carmeuse, we współpracy z Schenck Process, ma przyjemność poinformować o uruchomieniu nowego systemu wtryskiwania wapna do hut stali z piecami elektrycznymi w różnych lokalizacjach na świecie. Współpraca pozwoli na połączenie wiedzy fachowej każdej z firm w zakresie obróbki wapna, transportu w fazie gęstej i produkcji wapna, aby stworzyć atrakcyjną ofertę rynkową. Dostosowany do wymogów poszczególnych hut stali, w tym związanych z dostarczaniem wapna, system obejmuje wyładunek z ciężarówki, przechowywanie w silosach, transport pneumatyczny oraz podłączenie przewodów i elementów sterowniczych do dyszy wtryskowej. System można instalować w nowych zakładach lub zintegrować z dotychczasowymi instalacjami.

Dziesięciolecia pracy przy produkcji wapna i jego transporcie oraz doświadczenie w sektorze stali zapewniają bezpieczne, precyzyjne i niezawodne działanie.

„Żadna inna firma nie może zgromadzić takiego zakresu wiedzy fachowej na temat wpływu na płynność cech surowców i procesu produkcji, w tym sposobu transportu wapna w ramach systemu do momentu jego wykorzystania" - powiedział Phil Piggott, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w Carmeuse. Quinn Shortal, dyrektor ds. operacyjnych w STT, zaznacza, że „każdy zakład ma specyficzne potrzeby, a naszym zadaniem jest współpraca z klientami w celu zapewnienia dostosowania systemu do ich konkretnych wymagań i przewyższenia ich oczekiwań".

„Bardzo się cieszymy z nawiązania partnerstwa z STT, które ma na celu zapewnienie sektorowi stali bardziej kompleksowego i precyzyjnego rozwiązania do wtryskiwania wapna, które stanowi zwieńczenie wielu lat rozwoju i testowania technologii wtryskiwania prowadzonych przez Schenck Process i bazuje na głównych kompetencjach firmy w zakresie precyzyjnego ważenia i podawania surowca" - powiedział Brad Suter, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Schenck Process.

Storage & Transfer Technologies (STT)

STT jest firmą o zasięgu globalnym założoną w 1970 r., która projektuje, montuje i konserwuje systemy do przechowywania, obróbki i gaszenia wapna. Projektuje rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów, które przewyższają ich standardy bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Zapewnia klientom wsparcie w ramach całego cyklu życia ich systemów, począwszy od koncepcji projektowej poprzez utrzymanie po montaż. STT jest podmiotem zależnym w całości należącym do Carmeuse.

Więcej aktualności i informacji o firmie na stronie www.sttsystems.com .

Carmeuse

Carmeuse jest globalnym producentem wapna i wyrobów z wapienia o rozmaitych zastosowaniach. Firma powstała w 1860 r. i działa w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Grupa Carmeuse z siedzibą w Louvain-la-Neuve w Belgii zatrudnia ok. 4500 pracowników i obsługuje ponad 8500 klientów rocznie za pośrednictwem sieci 80 zakładów i 50 kamieniołomów wapienia.

Więcej aktualności i informacji o firmie na stronie www.carmeuse.com .

Schenck Process

Schenck Process jest globalnym dostawcą zrównoważonych produktów, zintegrowanych rozwiązań i usług związanych z materiałami sypkimi o kluczowych dla działalności klientów zastosowaniach. Grupa, mająca siedzibę w niemieckim Darmstadt, zatrudnia około 3100 pracowników i obejmuje swoim zasięgiem ponad 21 krajów na 6 kontynentach, koncentrując się na rynku żywności, górnictwie, rynku substancji chemicznych i materiałów o wysokiej wydajności, a także infrastruktury i energetyki.

Oferta produktów firmy obejmuje rozwiązania do przemysłowego ważenia, podawania, transportu, rozdrabniania i klasyfikacji, przesiewania, mieszania i uśredniania surowców oraz powiązane aplikacje cyfrowe.

Więcej aktualności i informacji o firmie na stronie www.carmeuse.com .

