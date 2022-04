Nowy ekskluzywny model terenowy GWM TANK500 - GWM wprowadza na rynek luksusowego SUV-a biznesowego

Model GWM TANK500 wyróżnia się zdecydowanym stylem i większym profilem karoserii niż pozostałe egzemplarze w tej klasie. Dzięki dużemu poziomemu grillowi i oryginalnym kwadratowym reflektorom w jego przedniej części uzyskano bardziej dojrzały i stabilny efekt wizualny. Gładkie linie karoserii, jak np. linia boczna pośrodku pojazdu łącząca reflektor przedni i tylny, w pełni prezentują swoją finezję.

Jako uzupełnienie eleganckiego wyglądu wnętrze GWM TANK500 odznacza się iście dżentelmeńską delikatnością. Zastosowano w nim miękkie materiały i drewniane wzornictwo, które tworzą delikatną i ciepłą atmosferę. Zarówno kierownica, jak i fotele samochodowe wykonane są z prawdziwej skóry, co pozwala zapewnić komfort luksusowego modelu biznesowego, szczególnie przy trzymaniu kierownicy i korzystaniu z foteli.

Pojazd posiada również rozwiązania charakterystyczne dla serii samochodów luksusowych, takie jak internet pojazdów, panoramiczny szyberdach i szyby chroniące prywatność. W szczególności wykonanie tych ostatnich w pełni oddaje charakter luksusowej jakości GWM TANK500.

Pod względem wrażeń z jazdy GWM TANK500 przejmuje zalety marki TANK, jeśli chodzi o możliwości terenowe oraz konstrukcję podwozia. Co ważniejsze, pojazd ten jest pierwszym modelem GWM wyposażonym w kombinację mocy 3.0T+9AT. Duża moc umożliwia nie tylko radzenie sobie w różnych skomplikowanych warunkach drogowych, ale także dzięki swojej stabilności gwarantuje użytkownikom wystarczające poczucie bezpieczeństwa.

Jest to model szczególnie przyjazny dla początkujących kierowców samochodów terenowych. System napędu na cztery koła można przełączyć na system napędu na dwa koła, co gwarantuje oszczędność paliwa. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze sporadyczną jazdą terenową czy codziennymi dojazdami do pracy, potrzeby użytkowników zostają całkowicie zaspokojone.

Po zakończeniu jazdy próbnej GWM TANK500 wielu kierowców pozytywnie skomentowało fakt, że samochód ten w całkowicie spełnia oczekiwania konsumentów nowej ery w zakresie wysokiej jakości użytkowania samochodu w najbliższej przyszłości. Można powiedzieć, iż jest to wszechstronny asystent całej rodziny, który przejmuje rolę kompleksowego dostawcy usług do celów biznesowych, codziennych dojazdów do pracy i podróży rodzinnych.

Wprowadzenie GWM TANK500 na rynek ma na celu przyciągnięcie większej liczby kierowców do marki TANK. Jednocześnie użytkownicy wciąż są głęboko przekonani o popularności GWM TANK300, pierwszego przebojowego modelu marki TANK na lokalnym rynku.

W drugiej połowie 2022 roku koncern GWM planuje wprowadzić GWM TANK300 i GWM TANK500 na rynki zagraniczne. Oba modele z pewnością przyniosą wiele pozytywnych niespodzianek dla użytkowników na całym świecie.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1801703/image_1.jpg

SOURCE GWM