Nowy model SUV-a z serii TANK wyposażony w silnik 3.0 GDI Turbo i 9-stopniową automatyczną skrzynię biegów

TANK „X" ma nie tylko luksusowy wygląd, ale również doskonałe parametry techniczne, które są porównywalne do innych luksusowych marek. Samochód ten powstał na globalnej inteligentnej platformie off-roadowej TANK, zyskując najlepsze rozwiązania w zakresie mocy, dzięki czemu jest stworzony do jazdy w terenie. TANK „X" to pierwszy SUV firmy GWM, który wyposażono w obecnie najlepszy na świecie układ napędowy łączący silnik 3.0 GDI Turbo i 9-stopniową automatyczną skrzynię biegów. W silniku zastosowano najnowocześniejsze technologie, takie jak układ podwójnego wtrysku i silnik Millera. Jego sprawność cieplna wynosi 38,5%, a moc maksymalna to 260 kW, natomiast szczytowy moment obrotowy wynosi 500 N – są to doskonałe parametry zapewniające dużą moc, oszczędność paliwa, niezawodność i cichą pracę. W aucie zastosowano 9-stopniową automatyczną skrzynię biegów, która pozwala na szybką i płynną zmianę biegów, a także zwiększa wydajność pracy skrzyni biegów i zmniejsza jej masę. Poza stabilną, wydajną i niezawodną pracą TANK „X" daje przyjemność, jaką można czerpać z eksploracji terenu, dostarczając niezrównanych wrażeń każdemu miłośnikowi off-roadu na świecie.

Premiera TANK „X", pierwszego modelu z serii luksusowych samochodów biznesowych marki TANK, odbędzie się w sierpniu podczas targów motoryzacyjnych Chengdu Motor Show 2021. Wtedy też poznamy jego oficjalną nazwę. W przyszłości ma mieć miejsce światowa premiera auta, które wprowadza nas w nową epokę luksusowych pojazdów biznesowych do jazdy w terenie, dając użytkownikom jeszcze bogatsze wrażenia z jazdy w warunkach terenowych dzięki doskonałym parametrom technicznym i niezawodności.

