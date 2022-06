Nowy rekord - GWM oficjalnie ogłasza trzystutysięczny egzemplarz POER

„GWM POER, wysokiej jakości inteligentny pickup dostępny dla klientów z całego świata, stał się najlepiej sprzedającym się modelem dzięki nadzwyczajnej wydajności produkcji" – powiedział Tony Sun, wicedyrektor GWM International, podczas ceremonii opuszczenia linii produkcyjnej przez trzystutysięczny egzemplarz GWM POER.

Przyjmując chiński rynek za punkt wyjścia, od wyprodukowania pierwszego do dziesięciotysięcznego egzemplarza GWM POER, na linii produkcyjnej działającej od 2019 r., upłynęło niespełna sto dni.

GWM POER oferuje zróżnicowane, inteligentne konfiguracje spełniające zróżnicowane potrzeby różnych rynków świata. Model dostępny w Australii wyposażono na przykład w szereg inteligentnych systemów wspomagania kierowcy, między innymi system utrzymywania pojazdu na wyznaczonym pasie ruchu (ang. Lane Keeping Assistance; LKA) oraz system automatycznego hamowania awaryjnego (ang. Automatic Emergency Braking; AEB), które przyczyniają się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa kierowców i pasażerów podczas podróży.

System AEB automatycznie przyhamowuje samochód w sytuacji, gdy kierowca napotyka na niebezpieczeństwo lub musi zachować minimalną bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego. W takich sytuacjach system ten może przyczynić się do ograniczenia częstości kolizji i zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Dążąc do zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb klientów globalnych, GWM objęło ostatnio pozycję lidera we wprowadzaniu na chiński rynek modelu Jingangpao. Jest to najnowszy model z podsegmentu GWM PICKUP. Jingangpao, wyposażony w dużą przestrzeń bagażową, gwarantuje klientom wygodę w życiu codziennym i w pracy. Jeśli na przykład użytkownik planuje przewożenie mebli wielkogabarytowych lub sprzętu mechanicznego, specjalnie zaprojektowana przestrzeń bagażowa pozwoli na wykonanie tego zadania.

Obecnie GWM POER jest dostępny w ponad 50 krajach, w tym w Australii, Nowej Zelandii, Chile, Arabii Saudyjskiej i RPA, a ponadto na wielu rynkach odnotowano wzrost sprzedaży.

Z raportu opublikowanego przez Krajowy Związek Motorowy Chile (ang. National Automobile Association of Chile; ANAC) wynika, że w lutym tego roku sprzedaż modelu GWM PICKUP wzrosła o 38%, a dzięki niezwykłej popularności modelu GWM POER udział w rynku wzrósł o ponad 19%.

„W przyszłości GWM będzie doskonalić i modernizować produkty z segment pickupów, tak aby klienci z całego świata mogli korzystać z najlepszych produktów i usług wspartych zaawansowanymi technologiami" – powiedział Tony.

W tym roku GWM planuje również wprowadzenie modelu Jingangpao na kilka nowych rynków, w tym w Arabii Saudyjskiej, Chile oraz innych, dzięki czemu klienci z całego świata będą mogli skorzystać z bardziej zróżnicowanych i ukierunkowanych na potrzeby klienta opcji segmentu pickupów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1831406/A_New_Record__GWM_Officially_Announces_Its_300_000th_POER.jpg

SOURCE GWM