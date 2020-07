NPCI lance un système de paiement automatique UPI AutopPay pour les paiements récurrents

- Les clients peuvent désormais créer un mandat électronique sur la plateforme UPI pour effectuer des paiements récurrents jusqu'à 2 000 INR. Si le montant est supérieur à 2 000 INR, les clients doivent exécuter chaque mandat avec UPI PIN

- Les clients peuvent désormais activer le mandat électronique récurrent à l'aide de n'importe quelle application UPI pour les paiements récurrents tels que les factures de téléphone portable, les factures d'électricité, les versements mensuels, les abonnements de divertissement/OTT, les assurances, les fonds communs de placement et les paiements de prêts, les versements de transit/métro, entre autres

- La possibilité de fournir à des millions d'utilisateurs de l'UPI commodité et sécurité lorsqu'ils effectuent des paiements récurrents

MUMBAI, Inde, 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Mumbai National Payment Corporation of India (NPCI) a déclaré avoir lancé la fonctionnalité de paiement automatique appelée UPI AutoPay pour les paiements récurrents. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité introduite dans le cadre de l'UPI 2.0, les clients peuvent désormais activer le mandat électronique récurrent en utilisant n'importe quelle application UPI pour les paiements récurrents tels que les factures de téléphone portable, les factures d'électricité, les versements mensuels, les abonnements de divertissement/OTT, les assurances, les fonds communs de placement et les paiements de prêts, les versements de transit/métro, entre autres jusqu'à 2 000 INR. Si le montant est supérieur à 2 000 INR, les clients doivent exécuter chaque mandat avec UPI PIN.

Toute application activée par l'UPI sera également dotée d'une section « Mandat », grâce à laquelle les clients peuvent créer, approuver, modifier, suspendre mais aussi révoquer le mandat de débit automatique. La section du mandat permettra aux clients de consulter leurs mandats précédents pour leurs dossiers et référence ultérieure. Les utilisateurs de l'UPI peuvent créer un mandat électronique via UPI ID, scan de code QR ou Intent. Le modèle de mandat de débit automatique a été créé en gardant à l'esprit les dépenses des clients en paiements récurrents. Les mandats peuvent être définis pour une seule fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres, tous les six mois et tous les ans.

Les utilisateurs individuels et les commerçants peuvent tous bénéficier grandement de cette fonctionnalité, car les mandats sont générés instantanément et les paiements sont déduits automatiquement à la date autorisée. Les clients doivent authentifier leur compte via UPI PIN pour les paiements ponctuels et les paiements mensuels ultérieurs seront débités automatiquement.

Parmi les commerçants, agrégateurs et banques qui ont déjà mis en service l'UPI AutoPay, il convient de citer Axis Bank, Bank of Baroda, HDFC Bank, HSBC Bank, ICICI Bank, IDFC Bank, IndusInd Bank, Paytm Payments Bank, AutoPe-Delhi Metro, AutoPe-Dish TV, CAMS Pay, Furlenco, Growfitter, Policy Bazaar, Testbook.com, The Hindu, Times Prime, Paytm, PayU, RazorPay, parmi d'autres. Jio Payments Bank, State Bank of India et YES Bank vont bientôt mettre en service l'UPI AutoPay.

M. Nandan Nilekan, CEO et co-fondateur d'Infosys Limited, a déclaré : « UPI est la ressource à guichet unique pour les dépenses quotidiennes des clients qui joue le rôle d'épine dorsale pour la révolution numérique en Inde. Le lancement d'UPI AutoPay sur l'UPI témoigne de l'innovation continue dans l'univers des paiements numériques. Cela constituait également l'une des principales recommandations du comité RBI sur l'approfondissement des paiements numériques, que j'ai présidé. Il s'agit d'un moment empli de fierté pour l'écosystème qui se voit intégrer des fonctionnalités comme l'UPI AutoPay, qui est axée sur la technologie et qui nécessite une intervention humaine minimale. »

M. Rajnish Kumar, Chairman de SBI, a ajouté :« Nous sommes ravis d'assister au lancement de la solution UPI AutoPlay à l'occasion de cet événement crucial. Nous sommes convaincus que cette solution unique permettra aux clients de rationaliser le paiement récurrent de leurs factures et de les aider à se débarrasser du paiement manuel de ces factures. C'est un plaisir de regarder les banques et l'écosystème de paiement numérique travailler ensemble pour offrir la meilleure commodité qui soit aux clients. Nous sommes convaincus que les années à venir apporteront diverses solutions de paiements numériques innovantes en gardant à l'esprit la facilité, la commodité et la sécurité des paiements pour les clíents. »

M. Dilip Asbe, MD et CEO de NPCI, a conclu : « Le lancement de l'UPI AutoPay est un pas en avant vers la numérisation de l'Inde. Nous avons constaté de nombreux changements dans la façon dont les clients effectuent les paiements récurrents au cours des dernières années. L'UPI AutoPay offrira aux millions d'utilisateurs de l'UPI la commodité et la sécurité, tout en effectuant des paiements récurrents. Nous sommes convaincus que ce système profitera non seulement aux clients, mais aussi aux commerçants grâce à une toute nouvelle expérience de paiement récurrent. Nous espérons également atteindre de nouvelles étapes en élargissant la présence de l'UPI, en particulier dans l'espace des paiements P2M. »

Comme RBI encourage continuellement les clients à adopter les paiements numériques, des offres telles que le lancement de l'UPI AutoPay attireraient davantage les clients vers l'UPI intégrée et donnerait lieu à une nouvelle arène de paiements numériques. L'UPI 2.0 offre aux clients des fonctionnalités telles que la configuration d'un découvert, le mandat unique, la facture dans la boîte de réception et scan de code QR et Intent ainsi que le versement de fonds venus de l'étranger, entre autres.

