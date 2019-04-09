NPI聘请塔拉-凯利担任全球行政助理

佛罗里达州博卡拉顿, 2019年4月9日 /美通社-PR Newswire/ -- Nutritional Products International (NPI)创始人和首席执行官米奇-古尔德(Mitch Gould)本周宣布，最近聘请塔拉-凯利(Tara L. Kelly)担任帮助负责NPI运营的全球行政助理。

NPI是一家位于博卡拉顿的家族企业，帮助无数美国国内外健康和保健产品企业，在全美范围内找到合适的大型零售商。

凯利为NPI带来了客户关系方面的丰富经验，她在健康保健和酒店行业工作了近十年。凯利还了解不同的商业文化，而这是因为她曾经任职于Marriott Vacation Worldwide，与海外企业——尤其是欧洲企业，进行过合作。

作为第三代零售和分销专业人士的古尔德表示：“塔拉将会帮助我负责NPI的美国国内外运营。在过去几周里，塔拉已经显示出了与全球健康和保健产品行业公司的首席执行官进行良好合作的强大能力。她过去的工作经验能够帮助她迅速了解我们的运营情况。”

凯利将会直接与NPI健康和保健客户进行合作，帮助他们解决物流上面的问题，在美国进入/扩大销售分销市场。她还将直接与古尔德合作，帮助后者管理企业办事处的所有运营事务。

凯利毕业于佛罗里达大西洋大学(Florida Atlantic University)，还曾在其职业生涯期间协调和规划企业活动，监督员工培训项目，同时兼顾多个项目和计划。

古尔德说：“我们很荣幸能够让塔拉为NPI工作。健康保健行业的工作赋予塔拉独一无二的视角，这将能帮助她与我们的客户进行合作。”

消息来源 Nutritional Products International