NPI聘請塔拉-凱利擔任全球行政助理

佛羅里達州博卡拉頓, 2019年4月9日 /美通社-PR Newswire/ -- Nutritional Products International (NPI)創始人和首席執行官米奇-古爾德(Mitch Gould)本周宣佈，最近聘請塔拉-凱利(Tara L. Kelly)擔任幫助負責NPI運營的全球行政助理。

NPI是一家位於博卡拉頓的家族企業，幫助無數美國國內外健康和保健產品企業，在全美範圍內找到合適的大型零售商。

凱利為NPI帶來了客戶關係方面的豐富經驗，她在健康保健和酒店行業工作了近十年。凱利還瞭解不同的商業文化，而這是因為她曾經任職於Marriott Vacation Worldwide，與海外企業——尤其是歐洲企業，進行過合作。

作為第三代零售和分銷專業人士的古爾德表示：「塔拉將會幫助我負責NPI的美國國內外運營。在過去幾周裡，塔拉已經顯示出了與全球健康和保健產品行業公司的首席執行官進行良好合作的強大能力。她過去的工作經驗能夠幫助她迅速瞭解我們的運營情況。」

凱利將會直接與NPI健康和保健客戶進行合作，幫助他們解決物流上面的問題，在美國進入/擴大銷售分銷市場。她還將直接與古爾德合作，幫助後者管理企業辦事處的所有運營事務。

凱利畢業于佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)，還曾在其職業生涯期間協調和規劃企業活動，監督員工培訓項目，同時兼顧多個項目和計劃。

古爾德說：「我們很榮幸能夠讓塔拉為NPI工作。健康保健行業的工作賦予塔拉獨一無二的視角，這將能幫助她與我們的客戶進行合作。」

消息來源 Nutritional Products International