nShift : les emballages de marque « stimulent les recommandations » dans le commerce de détail

LONDRES, 15 mai 2022 /PRNewswire/ -- « Les détaillants en ligne qui ne livrent pas leurs produits dans des emballages de marque ratent une chance de fidéliser les consommateurs », affirme nShift, le leader mondial de l'expérience de livraison.

Une étude montre que 40 % des consommateurs affirment qu'un emballage de marque les rend plus susceptibles de recommander un produit à un ami. Environ 39 % ont partagé une photo d'un emballage de marque sur les réseaux sociaux s'ils sont satisfaits de l'expérience.[1]

« Si un consommateur est satisfait de ce qui arrive sur le pas de sa porte, cela vaut la peine de lui rappeler de qui cela provient », a déclaré Lars Pedersen, PDG de nShift. « Lorsque les détaillants ne s'appuient que sur les grandes marketplaces pour vendre et expédier leurs produits, ce sont elles qui en retirent tous les bénéfices. »

« En prenant le contrôle de la gestion de leurs livraisons, les entreprises de commerce électronique peuvent s'approprier l'expérience client et construire leur marque auprès du consommateur. Mais si beaucoup de gens aiment l'idée de faire affaire directement avec le détaillant, ils ne transigeront pas sur la qualité de la livraison. Ils attendent une bonne gamme d'options de livraison, un service fiable et d'être tenus au courant du statut de leur commande. »

nShift suggère qu'une expérience de première classe en matière de livraison et de retours devrait inclure :

Une gamme d'options de livraison ; pour certains acheteurs, la rapidité est primordiale. Pour d'autres, le coût ou la durabilité sont primordiaux. Offrir une gamme d'options peut augmenter les conversions de 20 %.

Le guide « Construire sa marque par la distribution et la livraison » peut être téléchargé sur le site de nShift.

