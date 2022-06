nShift: Tre av fem kunder foretrekker nettbutikker med flere leveringsalternativer

Nettbutikkene må innfri kundenes forventninger til pakking og levering på alle steg i vekstprosessen, ellers vil de tape konkurransen om kundene, ifølge nShift

LONDON, 9. juni 2022 /PRNewswire/ -- Kundene har etter hvert fått større forventninger til netthandelsopplevelsen. Tre av fem kunder velger helst nettbutikker som tilbyr leveringsalternativer som dekker deres behov: Det skal være enkelt, raskt og helst begge deler. Fire av fem kunder forventer å få informasjon på hvert steg i pakke- og leveringsprosessen.1

Ifølge nShift , den ledende aktøren innen programvare for forsendelser software, er det viktig at nettbutikkene klarer å innfri disse forventningene samtidig som de vokser.

I den nye veiledningen «Shipping for Growth», beskriver nShift hvordan nettbutikkene kan forbedre kundereisen samtidig som butikkene vokser. I veiledningen omtales alt fra økt effektivitet og fleksibilitet til tilbud om flere leverings- og returalternativer. Det beskrives også hvordan man kan samarbeide med flere transportører for å legge til rette for internasjonal levering.

Effektivitet og fleksibilitet: Automatisering av bestillings- og utskriftsprosessen kan øke effektiviteten vesentlig – særlig i mindre bedrifter. Når man kan generere dokumentasjon så snart bestillingen kommer inn, og finne den optimale transportløsningen for hver ordre, kan man spare mye tid og penger. Flere alternativer : Etter hvert som et selskap vokser, er det vesentlig at det kan tilby flere leveringsalternativer . Nesten halvparten av kundene vil se seg om etter andre alternativer hvis de synes leveringstiden er for lang, og nesten en tredjedel sier at muligheten for å velge en leveringstid kan være det som er avgjørende for at man velger én nettbutikk i stedet for en annen.2 Bærekraft er også viktig. Mange kunder er villig til å vente lenger hvis det reduserer karbonavtrykket deres.3 Internasjonal ekspansjon : For at nettbutikkene skal kunne tilby kundene en sømløs leveringsopplevelse når butikkene ekspanderer internasjonalt, vil de måtte samarbeide med en rekke regionale og internasjonale transportører.

Lars Pedersen, som er administrerende direktør i nShift, sier: «For å kunne ekspandere er en nettbutikk helt avhengig av å innfri kundenes forventninger, som stadig blir større. Dette krever god fleksibilitet og høy effektivitet – særlig for mindre bedrifter som har begrensninger i tid og ressurser.

Det viktigste, enten det handler om å utvide antallet leverings- og returalternativer, å automatisere bestillings- og utskriftsprosessen eller å få tilgang til flere transportører, er at de har behov for en partner som har kontaktene og teknologien, og som kan støtte dem gjennom veksten.»

Om nShift

nShift ble etablert i 2021 og er den ledende globale leverandøren av skybaserte løsninger for delivery management. Selskapet legger til rette for sømløs forsendelse og retur av nesten en milliard pakker i året til 190 land. nShifts programvare brukes av nettbutikker, fysiske butikker, fabrikker og aktører innen tredjepartslogistikk over hele verden. Selskapet er basert i London og Oslo. Det har mer enn 500 ansatte og har kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Nederland, Belgia og Romania.

