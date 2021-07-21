ТЕЛЬ-АВИВ (Израиль), 21 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- После публикаций ложных обвинений в ряде СМИ NSO Group выступила с заявлением:

«Этот список не является перечнем целей ПО Pegasus или любых иных потенциальных целей.

Цифры в списке не относятся к NSO Group.

Утверждения, что имена в этом списке связаны с целями ПО Pegasus или любыми иными потенциальными целями, являются ошибочными и ложными».

Информация о компании NSO Group

NSO Group является одной из ведущих IT-компаний Израиля и предоставляет правительствам и правоохранительным органам лицензии на программные решения для расследования и предотвращения террористических актов, борьбы с преступностью и повышения общественной безопасности. Продукция компании успешно применяется в следующих случаях:

предотвращение актов терроризма, в том числе с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств для автомобилей и участием террористов-смертников в транспортных узлах, общественных парках, на рынках, концертных площадках, спортивных аренах и в других общественных местах;

прекращение эксплуатации детей, в том числе сексуальной, торговли наркотиками, а также операций по отмыванию денег;

поиск и спасение похищенных детей;

оказание помощи при проведении поисково-спасательных операций во время ЧС, в том числе для поиска выживших жертв, оказавшихся в ловушке разрушенных зданий, после стихийных бедствий или сбоев в строительстве

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SOURCE NSO Group