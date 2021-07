NSO Group reagiert auf anhaltende falsche Anschuldigungen von Forbidden Stories

TEL AVIV, Israel, 22. Juli 2021 /PRNewswire/ --

Ein NSO-Sprecher -

„Es reicht jetzt!

Angesichts der kürzlich geplanten und gut orchestrierten Medienkampagne, die von Forbidden Stories angeführt und von speziellen Interessengruppen vorangetrieben wurde, und aufgrund der völligen Missachtung der Fakten, kündigt NSO an, dass keine Medienanfragen zu diesem Thema mehr beantwortet werden und das Unternehmen sich diese bösartige und verleumderische Kampagne nicht bieten lässt.

Wir sagen es noch einmal:

Die Liste ist keine Liste mit von Zielpersonen oder potenziellen Zielpersonen von Pegasus.

Die Nummern auf der Liste haben nichts mit der NSP Group zu tun.

Jegliche Behauptung, dass ein Name auf der Liste zwingend einer Zielperson oder potenziellen Zielperson von Pegasus zuzuordnen ist, ist irreführend und falsch.

NSO ist ein Technologieunternehmen. Wir betreiben das System nicht und haben auch keinen Zugriff auf die Daten unserer Kunden, diese sind jedoch verpflichtet, uns im Rahmen von Ermittlungen solche Informationen zur Verfügung zu stellen.

NSO wird jeden glaubwürdigen Beleg für den Missbrauch seiner Technologien gründlich untersuchen, so wie wir es immer getan haben, und wird das System bei Bedarf abschalten.

NSO hält an seiner Mission fest, Leben zu retten und Regierungen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, Terroranschläge zu verhindern, Pädophilie-, Sex- und Drogenringe aufzulösen, vermisste und entführte Kinder ausfindig zu machen, Überlebende unter eingestürzten Gebäuden zu lokalisieren und den Luftraum vor dem störenden Eindringen gefährlicher Drohnen zu schützen."

Informationen zur NSO Group

NSO Group ist ein führender Technologieentwickler, der Softwarelösungen für Regierungen und Strafverfolgungsbehörden lizenziert, um Terrorakte zu untersuchen und zu verhindern, Kriminalität zu bekämpfen und die öffentliche Sicherheit zu erhöhen. Die Produkte von NSO werden in folgenden Bereichen erfolgreich eingesetzt:

Prävention von Terrorismus, einschließlich Waffengewalt, Autobomben und Selbstmordattentätern an Verkehrsknotenpunkten, öffentlichen Parks, Märkten, Konzertsälen, Sportarenen und anderen öffentlichen Bereichen

Zerschlagung von Ausbeutung von Kindern, Sex- und Drogenringen und Geldwäsche

Auffindung und Rettung entführter Kinder

Unterstützung von Such- und Rettungsteams bei der Suche nach Überlebenden, die infolge von Naturkatastrophen oder Baufehlern unter eingestürzten Gebäuden eingeschlossen sind

ÜBERMITTELT IM AUFTRAG VON Q CYBER TECHNOLOGIES LTD. DURCH MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC, EINEN REGISTRIERTEN AUSLÄNDISCHEN AGENTEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SICH IN DEN AKTEN DES DEPT. OF JUSTICE, WASHINGTON, DC.

SOURCE NSO Group