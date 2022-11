NSTC vermarktet Taiwans Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im Bereich Präzisionsmedizin in Europa und ermöglicht Taiwan damit, auf der MEDICA 2022, der weltweit größten Veranstaltung für den medizinischen Sektor, zu glänzen

TAIPEH, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- Aufgrund der alternden Bevölkerung und der steigenden Anforderungen an die Qualität der Gesundheitsversorgung widmet die Welt der Entwicklung von Präzisionsgesundheits- und intelligenter Gesundheitsversorgung mehr Aufmerksamkeit. Technologie wird zukünftig eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Gesundheitsbranche spielen. Dementsprechend hat der National Science and Technology Council (NSTC) in diesem Jahr mit dem Hsinchu Science Park, dem Central Taiwan Science Park und dem Southern Taiwan Science Park zusammengearbeitet und ein Delegationsteam für die Teilnahme an der MEDICA gebildet. Darüber hinaus richtete der Rat den Taiwan Smart Health Pavilion ein, um Start-ups in Wissenschaft und Forschung zu helfen, sowie 51 Unternehmen, internationale Investitions- und industrielle Kooperationskanäle zu etablieren, um ausländisches Kapital anzuziehen. Darüber hinaus nahm das Delegationsteam am 11. MEDICA Start-up-Wettbewerb teil, der es Taiwans modernsten technologischen Produkten ermöglichte, wichtige europäische biomedizinische Märkte zu erreichen.

Distinguished guests from all over the world show their support for Taiwan Smart Health Pavilion.

Der taiwanische Smart Health Pavillon wurde am 14. November deutscher Zeit eröffnet. Shieh Jhy-wey, Taiwans Vertreter in Deutschland, wurde zur großen Eröffnung des Pavillons eingeladen, um seine Unterstützung für das NSTC-Delegationsteam zum Ausdruck zu bringen. Weitere Vertreter waren MEDICA, Fraunhofer (das größte Institut für angewandte wissenschaftliche Forschung in Europa) und die Europe-Taiwan Biotech Association (ETBA). In ihrer Eröffnungsrede wies die Direktorin Hsu Tseng-ju (des Department of Academia-Industry Collaboration and Science Park Affairs, NSTC) darauf hin, dass Taiwan über weltbekannte Kapazitäten in der Gesundheitsversorgung und IKT-Kanäle für die industrielle Zusammenarbeit verfügt. In den letzten Jahren hat sich die taiwanische Regierung aktiv um eine interdisziplinäre Integration bemüht und die erfolgreiche Entwicklung der Technologie vorangetrieben, die in der Präzisionsgesundheits- und intelligenten Gesundheitsversorgung angewendet wird. Die herausragenden Leistungen Taiwans bei der Prävention von Epidemien haben die Aufmerksamkeit der Welt geweckt. Der Taiwan Smart Health Pavilion schließt die Start-ups, Unternehmen und Krankenhäuser des Delegationsteams des NSTC während seiner Teilnahme an MEDICA ein, in der Hoffnung, dass Taiwan der Welt seine bemerkenswerten Technologien, Produkte, talentierten Menschen und die Umwelt zeigen kann, und mit dem Ziel, internationale Investitionen und Zusammenarbeit anzuziehen.

Der NSTC unterstützte taiwanesische Teams bei der Teilnahme am prestigeträchtigen Startup-Wettbewerb, und zwei taiwanesische Teams werden am 15. November deutscher Zeit im Finale antreten. Mehr als 550 Teams aus aller Welt haben sich für zwei Wettbewerbe angemeldet, und nur 12 Teams haben es in das Finale geschafft. Diese Teams kamen aus Ländern wie Schweden, Deutschland, Finnland, Israel, Spanien, Italien, Südkorea und Taiwan. Pythia Biotech und MedFluid, die beiden taiwanesischen Teams im Finale, werden um die Meisterschaft antreten, eine Stufe, die noch von keinem taiwanesischen Team erreicht wurde. Beide Teams werden vom NSTC beraten. Pythia Biotech produziert Organ-on-chip, die mit dem Ziel entwickelt werden, eine physiologische und pathologische Umgebung ex vivo zu rekonstruieren, während MedFluid ein integriertes LOC-(Lab-on-a-chip)-Mikro-Fluid-System herstellt. Laut Taiwans Tech Arena sind die beiden Unternehmen bereit, ihre Produkte über MEDICA auf den europäischen Märkten einzuführen.

Obwohl taiwanesische Teams über fortschrittliche technologische Forschungs- und Entwicklungskapazitäten verfügen, benötigen Sie derzeit die Anerkennung europäischer Märkte. Der NSTC erhielt am 17. November eine Gelegenheit für eine exklusive Präsentation auf dem Medica Connected Healthcare Forum (MCHF). Dort können die taiwanesischen Teams ihre technologischen Errungenschaften veröffentlichen, persönliche Interaktionen mit internationalen Beschleunigern, Unternehmen, Risikokapital und dem akademischen und Forschungssektor aufnehmen und Taiwans Strategien zum Aufbau eines präzisen Gesundheitsumfelds erläutern. Darüber hinaus organisiert der Rat aktiv Geschäftstreffen und kommuniziert mit internationalen Unternehmen wie der 3M Group, der ASKLEPIOS Group, der Merck Group und ASML. In Zukunft wird der Rat umfassende internationale Marketing-Verbindungen fördern, um Taiwans medizinische Teams aus industriellen und akademischen Organisationen und Forschungsorganisationen dabei zu unterstützen, auf dem globalen Markt zu glänzen, und mehr Möglichkeiten für die taiwanische biomedizinische Industrie zu schaffen.

Kontaktperson 1: Sing Lin, [email protected], 01523 6809749, Industrial Technology Research Institute

Kontaktperson 2: Ellie Peng, [email protected], Industrial Technology Research Institute

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1946300/PHOTO.jpg

SOURCE Taiwan Tech Arena