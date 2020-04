NTC accorde des droits de licence et de distribution au Mexique à Laboratorios Grin S.A. de C.V, pour son association fixe d'un antibiotique quinolone à usage ophtalmique et d'un stéroïde anti-inflammatoire

MILAN, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- NTC Srl, société pharmaceutique axée sur la R&D basée en Italie, a accordé les droits de licence et de distribution de l'un de ses produits de recherche et développement, une association fixe de collyre, à Laboratorios Grin S.A. de C.V, filiale en propriété exclusive de Lupin située au Mexique, spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de médicaments de classe mondiale et leader dans le domaine de l'ophtalmologie.

Le produit combine un antibiotique quinolone avec un stéroïde anti-inflammatoire dans un collyre, dans le but de fournir un traitement approprié et rationnel après une chirurgie de la cataracte.

Afin de fournir des preuves complémentaires pour son produit, NTC a achevé Leader7, une étude clinique en groupes parallèles, en aveugle, internationale, multicentrique et randomisée visant à comparer un traitement d'une semaine avec la prophylaxie antibiotique à un traitement de deux semaines avec comparateur de référence, dans la prévention et le traitement de l'inflammation et la prévention de l'infection associée à la chirurgie de la cataracte chez les adultes. L'étude visait à évaluer la possibilité de réviser la durée de l'exposition des patients aux antibiotiques.

« Cet accord représente une nouvelle étape importante dans le soutien de l'internationalisation de notre société et il démontre notre engagement dans le domaine de l'ophtalmologie, dans lequel NTC développe un portefeuille solide et un pipeline prometteur », a déclaré Riccardo Carbucicchio, Chairman et CEO de NTC. « Nous sommes convaincus que les preuves étayant cette association médicamenteuse offriront d'excellentes indications à la communauté ophtalmologique et l'avantage d'un traitement pour les patients subissant une chirurgie de la cataracte. Nous sommes ravis d'avoir établi un partenariat pour cet actif avec Laboratorios Grin au Mexique. »

Ce nouveau produit d'association médicamenteuse fixe de NTC a maintenant été associé et concédé sous licence par la société dans 60 pays sur 4 continents.

À propos de NTC

NTC est une société pharmaceutique basée à Milan, en Italie, dont les distributeurs et les partenaires sont répartis dans plus de 100 pays. Elle est engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, d'appareils médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie, ainsi que dans d'autres domaines thérapeutiques tels que la pédiatrie. La société propose des produits pharmaceutiques innovants et de haute qualité à plus de 200 partenaires. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.ntcpharma.com

À propos de Laboratorios Grin S.A. de C.V.

Filiale en propriété exclusive de Lupin, présente au Mexique depuis plus de 50 ans, Laboratorios Grin se concentre sur le développement, la fabrication et la distribution de médicaments de classe mondiale. C'est un leader dans le secteur de l'ophtalmologie, principalement dans les domaines thérapeutiques de la conjonctivite allergique, de la sécheresse oculaire, du glaucome, de la récupération suite à la chirurgie de la cataracte, entre autres.

LUPIN jouit d'une position de leader dans les segments cardiovasculaire, anti-diabétique et respiratoire ; sa présence est significative dans les domaines anti-infectieux, gastro-intestinaux (GI), du système nerveux central (SNC) et de la santé des femmes. Il s'agit de la troisième plus grande société pharmaceutique aux États-Unis en termes d'ordonnances et en Inde en terme de chiffre d'affaires mondial. La société investit 9,6 % de ses revenus dans la recherche et le développement.

SOURCE NTC Srl