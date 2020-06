NTC accorde des droits de licence et de distribution en Israël à Taro Pharmaceutical Industries, pour son association fixe d'un antibiotique quinolone à usage ophtalmique et d'un stéroïde anti-inflammatoire

MILAN, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- NTC Srl, société pharmaceutique axée sur la R&D basée en Italie, a accordé les droits de licence et de distribution de l'un de ses produits de recherche et développement, une association fixe de collyre, en Israël à Taro Pharmaceutical Industries (« Taro »), une société pharmaceutique internationale axée sur la recherche.

Le produit combine un antibiotique quinolone avec un stéroïde anti-inflammatoire dans un collyre, dans le but de fournir un traitement approprié et rationnel après une chirurgie de la cataracte.

Afin de fournir des preuves complémentaires pour son produit, NTC a achevé Leader7, une étude clinique internationale visant à comparer un traitement d'une semaine avec la prophylaxie antibiotique à un traitement de deux semaines avec comparateur de référence, dans la prévention et le traitement de l'inflammation et la prévention de l'infection associée à la chirurgie de la cataracte chez les adultes.

« La capacité à proposer l'innovation italienne à l'échelle internationale grâce à des partenariats avec des chefs de file comme Taro est une grande réalisation pour NTC et démontre notre engagement dans le secteur de l'ophtalmologie, où NTC construit un solide portefeuille et un pipeline prometteur », a déclaré Riccardo Carbucicchio, Chairman et CEO de NTC. « Nous sommes également impatients de débuter ce partenariat en Israël pour cet actif avec Taro et nous espérons que ce n'est que le début d'une collaboration longue et fructueuse. »

Ce nouveau produit d'association médicamenteuse fixe de NTC a maintenant été associé et concédé sous licence par la société dans 60 pays à travers le monde.

À propos de NTC

NTC est une société pharmaceutique basée à Milan, en Italie, dont les distributeurs et les partenaires sont répartis dans plus de 100 pays. Elle est engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, d'appareils médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie, ainsi que dans d'autres domaines thérapeutiques tels que la pédiatrie, la gynécologie et la gastroentérologie. La société propose des produits pharmaceutiques innovants et de haute qualité à plus de 200 partenaires. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.ntcpharma.com.

À propos de Taro

Taro Pharmaceutical Industries Ltd. est une société pharmaceutique multinationale et basée sur la science, qui se consacre à répondre aux besoins des clients par le biais de la découverte, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits de santé de haute qualité. Pour tout complément d'information sur Taro Pharmaceutical Industries Ltd., veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse www.taro.com.

