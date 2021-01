NTC concede à Zhaoke licença exclusiva e direitos de distribuição na Ásia para a solução NTC014, medicamento inovador para conjuntivite bacteriana

MILÃO, Itália e HONG KONG, 14 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ --A NTC, uma empresa farmacêutica com foco em P&D com sede na Itália, e a Zhaoke (Hong Kong) Ophthalmology Pharmaceuticals Limited, que tem uma plataforma oftálmica totalmente integrada com forte base em cuidados com os olhos, anunciam hoje seu acordo para licença exclusiva e direitos de distribuição do NTC014, combinação fixa inovadora de um antibiótico de quinolona e um AINE em colírio. A Zhaoke comercializará o NTC014 na República Popular da China, Hong Kong, Macau, Taiwan, países da ASEAN e Coreia do Sul.

O NTC014 tem como objetivo fornecer aos médicos um tratamento racional para a conjuntivite bacteriana moderada-grave, uma infecção comum que afetas os olhos. O tratamento real é, principalmente, à base de antibióticos combinados/ou não com esteroides, sem janela de tempo clara de administração. O NTC014 é a primeira solução em colírio que combina um antibiótico altamente eficaz sobre as bactérias mais frequentemente envolvidas em infecções oculares e um AINE que controla os sinais e sintomas associados à inflamação.

"Temos orgulho de fazer parceria com a Zhaoke, uma empresa orientada para a inovação", afirma Riccardo Carbucicchio, diretor executivo da NTC. "O NTC014 disponibilizará um tratamento de próximo nível para conjuntivite bacteriana para milhões de pacientes. O objetivo é uma resposta mais rápida a "sinais e sintomas" em comparação com as soluções disponíveis, sem limitação de uso. Além disso, a NTC014 é consistente com a nossa missão de contribuir para combater a resistência aos antibióticos usando menos antibióticos, por uma duração de tratamento mais curta."

O Dr. Benjamin Li, Ph.D., CEO da Zhaoke Ophthalmology Limited, , disse: "Estamos entusiasmados com esta parceria com a NTC, que adota perfeitamente nossa missão de oferecer terapias inovadoras para pacientes da China e dos países asiáticos. Além disso, a combinação de dose fixa de NTC014 da NTC fortalece o pipeline de oftalmologia já abrangente da Zhaoke. Esperamos trabalhar em conjunto com a NTC para desenvolver este produto para pacientes que necessitam."

Sobre a NTC

A NTC é uma empresa farmacêutica com sede em Milão, Itália, com distribuidores e parceiros em mais de 100 países do mundo, engajada em pesquisa, desenvolvimento, registro e comercialização de medicamentos, dispositivos médicos e suplementos alimentares em oftalmologia e outras áreas terapêuticas, incluindo pediatria e gastrometabolismo. A NTC fornece seus produtos farmacêuticos inovadores e de alto padrão de qualidade para mais de 200 parceiros. Para mais informações:www.ntcpharma.com

Sobre a Zhaoke (Hong Kong) Ophthalmology Pharmaceutical Limited

A Zhaoke (Hong Kong) Ophthalmology Pharmaceutical Ltd. é uma subsidiária de propriedade integral da Zhaoke Ophthalmology Limited ("ZKO"), especializada no desenvolvimento, manufatura e comercialização de medicamentos oftálmicos. Ela desenvolveu uma instalação de desenvolvimento e produção de última geração em Nansha, Guangzhou , que apoia o desenvolvimento interno e a comercialização futura de mais de 20 produtos proprietários e de difícil fabricação de genéricos (desde o estágio pré-clínico até o registro) para os mercados chinês e asiático. A ZKO conta com investidores institucionais globais e chineses de primeira linha e fundos de investimento focados em biotecnologia como seus acionistas, incluindo COFL, Hillhouse COFL e TPG Asia. Além disso, em 18 de dezembro de 2020, a ZKO enviou seu formulário de inscrição para listagem pública no conselho principal da bolsa de valores da Hong Kong Limited.

