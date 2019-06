NTC fait l'acquisition d'une technologie basée sur les TiAb et les SIAB auprès de NMTech UK

NTC se concentre sur le renforcement de son portefeuille et son pipeline de solutions en gynécologie, dermatologie et ophtalmologie

MILAN, 12 juin 2019 /PRNewswire/ -- NTC Srl, une société pharmaceutique italienne axée sur la R&D, a annoncé l'acquisition de la licence et du savoir-faire pour produire et commercialiser les produits à base de TiAb et de SIAB auprès de NMTech UK, une société de R&D spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux dotés de propriétés permettant de traiter les lésions de la peau et des muqueuses. Cette acquisition permettra à NTC de développer de nouveaux traitements à base de TiAb et de SIAB dans différents domaines thérapeutiques, notamment la gynécologie, la dermatologie et l'ophtalmologie.

Les TiAb et SIAB sont constitués de microparticules respectivement à base de dioxyde de titane et de silicium, conçues pour renforcer l'activité antiseptique naturelle des nanoparticules d'argent. Doté de propriétés antimicrobiennes, l'argent est utilisé comme agent anti-infectieux depuis l'Antiquité.

« Nous sommes ravis de cet accord conclu avec NMTech UK qui offrira de grandes opportunités à NTC », a déclaré Riccardo Carbucicchio, président-directeur général de NTC. « NTC est fermement engagée dans la lutte contre la propagation de la résistance aux antibiotiques et dans le développement de nouveaux médicaments antibactériens. Nous connaissons et apprécions ces produits à base de TiAb et de SIAB que nous commercialisons avec succès depuis des années dans différents pays. De récentes preuves quant à leur potentiel nous ont amené à poursuivre leur développement en ophthalmologie, dermatologie et gynécologie. Nous voulons continuer à écrire l'histoire des TiAb et SIAB et à envisager de nouvelles applications », a-t-il conclu.

Cette acquisition renforce la ferme volonté de NTC de poursuivre de vastes programmes de développement visant à offrir aux médecins et aux patients de nouveaux produits antibactériens innovants.

Actuellement, les technologies à base de TiAb et SIAB ont été étudiées et appliquées en dermatologie pour le traitement de l'acné et la guérison des lésions cutanées, ainsi qu'en gynécologie pour les affections et les lésions de la vulve. Les produits à base de TiAb et de SIAB agissent comme une barrière antimicrobienne puissante et peuvent avoir de nombreuses autres indications thérapeutiques.

À propos de NTC

Basée à Milan en Italie, NTC est une société pharmaceutique avec des distributeurs et des partenaires répartis dans plus de 100 pays du monde. Elle est engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie, ainsi que dans d'autres domaines thérapeutiques, notamment la pédiatrie, la gynécologie et le gastro-métabolisme. .NTC propose à plus de 200 partenaires des produits pharmaceutiques standard innovants et de haute qualité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ntcpharma.com

