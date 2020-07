NterOne Anuncia Expansão Estratégica para o Brasil e um novo website regional em Português.

RESTON, Virginia, 21 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A NterOne Corporation tem o prazer de anunciar sua entrada e estabelecimento no mercado brasileiro. A empresa global de serviços de TI, com sede em Reston, Virgínia, expandiu estrategicamente seu alcance em toda a América Latina nos últimos anos. O escritório principal da NterOne no Brasil está localizado na cidade de São Paulo.

"Essa conquista de expansão é particularmente emocionante devido à importância do Brasil como um mercado global essencial e consumidor de novas tecnologias. Nossa capacidade de apoiar holisticamente o Brasil continuará demonstrando e impulsionando nosso alcance e capacidade em todo este e outros mercados globais complexos conectados," disse Nestor Barrios, Vice Presidente da NterOne para Mercados Emergentes.

Os recursos completos de serviços da NterOne incluem desenvolvimento de conteúdo e treinamento, consultoria e serviços de software que conectam os APIs mais modernos. Dois data centers na América do Norte, juntamente com nossa crescente equipe global de engenharia 24 horas por dia, 7 dias por semana em todos os principais continentes, suportam as plataformas técnicas da NterOne e fornecem suporte sólido a um conjunto de forças essenciais em constante evolução.

"Nossa capacidade de combinar soluções de capacitação e treinamento personalizado com consultoria permite que nossos clientes acelerem verdadeiramente a adoção da tecnologia. Nosso braço de serviços de software fornece uma camada adicional de maneiras novas e criativas de conectar todos esses componentes de tecnologia de maneiras específicas para os negócios," disse Brandon Yohn, presidente da NterOne.

A expansão para o Brasil da NterOne também foi uma expansão online. A empresa lançou um novo website em português em www.nterone.com.br.

Sobre a NterOne Corporation:

Por mais de uma década, a NterOne Corporation tem ajudado as pessoas a se reinventarem. Como fornecedora global de treinamento, software, consultoria e soluções de TI, a NterOne Corporation tem um foco estratégico em Virtualização, Multi-Cloud, IoT, Security, Big Data Analytics, Wireless, Colaboração, Software-defined Solution, Enterprise Networks, Service Providers, Data Center, e plataformas de infraestrutura Cisco integradas de vários fornecedores.

Visite www.NterOne.com para saber mais.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/949787/NterOne_Logo.jpg

