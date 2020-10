NTT Advanced Technology commercialise une nouvelle version de l'outil d'APR WinActor à l'étranger

– Avec l'ajout de fonctions pour améliorer la productivité de la création de scénarios, la nouvelle version prend en charge les « nouveaux styles de travail » à l'ère de la COVID-19 –

KAWASAKI, Japon, 5 octobre 2020 /PRNewswire/ -- NTT Advanced Technology Corporation lancera le 1er octobre 2020 la dernière version (la septième) de son outil d'automatisation des processus par la robotique (APR), « WinActor », à l'étranger, satisfaisant les utilisateurs débutants comme les programmeurs avancés, conformément à sa nature « axée sur les personnes ».

Alors que l'infection de COVID-19 se propage, de nombreuses entreprises sont à la recherche de « nouveaux styles de travail », et l'APR attire l'attention comme l'un des moyens prometteurs d'y parvenir. L'outil d'APR WinActor, offert par une entreprise basée à Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa, a reçu la meilleure réputation au Japon et a été présenté à plus de 5 300 entreprises.

La septième version de WinActor aidera les clients à poursuivre leur transformation numérique, à adopter un nouveau style de travail adapté à l'ère de la COVID-19 et à améliorer leur efficacité commerciale. Les principales fonctions de la version 7 sont les suivantes.

1. Fonctions axées sur les personnes

En tirant profit de la vitesse de traitement accrue, l'interface utilisateur a été remaniée, ce qui la rend plus raffinée et facile à utiliser.

Un tutoriel est fourni pour permettre aux utilisateurs d'apprendre tous les processus clés, des bases de la création de scénarios aux opérations pratiques et orientées sur les applications.

2. Fonctions efficaces pour les utilisations commerciales

Les utilisateurs peuvent modifier plusieurs scénarios simultanément sur le même écran, ce qui leur permet de copier-coller des parties d'un scénario vers un autre lorsqu'ils visualisent plusieurs scénarios.

WinActor Scenario Script, un éditeur de scénarios pour les programmeurs avancés, permet à ceux-ci de développer un scénario en utilisant un langage de programmation qu'ils sont sûrs de connaître.

3. Aide à la création de scénarios

L'appariement d'images basé sur la reconnaissance optique de caractères (ROC) facilitera l'enregistrement et l'exécution des opérations concernant des chaînes de caractères à l'écran.

La fonction de moissonnage de tableaux extrait les informations des tableaux présents dans une page Web. Si un tableau s'étend sur un grand nombre de pages, WinActor accède à celles-ci une à une et affiche les informations du tableau obtenues dans un seul fichier CSV.

4. Capacité bilingue

Les utilisateurs peuvent changer de langue pour convenir à des environnements d'exécution particuliers. De plus, les scénarios développés en japonais peuvent être utilisés en anglais sans modification et vice versa.

Site Web officiel : https://www.ntt-at.com/news/2020/detail/release200930.html

SOURCE NTT Advanced Technology Corporation