NTT DATA Open Banking Practice é posicionada como líder no relatório PEAK Matrix for Open Banking IT Services 2020 Assessment Report do Everest Group

O Open Banking Practice da NTT DATA recebeu o status de líder. Líderes são parceiros confiáveis nas agendas de transformação digital das empresas do Setor Bancário e Financeiro (BFS, sigla em inglês), impulsionando a estratégia de interfaces de aplicações abertas (API) por meio de sua profunda experiência em gerenciamento dessas APIs, centrais para a modernização de recursos de distribuição globais. Para se posicionar como líder, uma organização precisa provar experiência e domínio específico das regulamentações relacionadas ao Open Banking e um sólido investimento em propriedade intelectual, ferramentas e estruturas para ajudar os clientes em toda a jornada do Open Banking.

Os líderes fornecem uma visão ao setor, expandindo o escopo de ofertas de serviços para permitir que os bancos orquestrem um ambiente aberto e colaborativo, indo além da conformidade para gerar valor comercial a partir do Open Banking.

O Open Banking Practice da NTT DATA recebeu boas avaliações em:

Adoção e valor de mercado entregues a uma ampla base de clientes e ganhos de mercado no setor.

Inovação, investimento, visão e estratégia.

Investimentos talentos e laboratórios de inovação para ampliar e estabelecer sua presença global com base na América Latina e Estados Unidos, para capturar a demanda emergente por Open Banking.

Em particular, as entrevistas com clientes realizadas pelo Grupo Everest durante o processo de relatório destacaram, como principais fatores diferenciais, a experiência e o conhecimento da NTT DATA no setor, a tecnologia, a comunicação aberta e a disponibilidade de recursos.

"Uma combinação de forças regulamentações e de mercado está levando as empresas do setor financeiro a desenvolver entornos abertos e colaborativos para construir ecossistemas de produtos e serviços financeiros. O Open Banking tem sido um fator chave na mudança do papel das instituições financeiras, de provedores de serviços financeiros para condutores de experiências de estilo de vida ", diz Ronak Doshi, vice-presidente do Everest Group. "Um portfólio robusto de ofertas, incluindo uma plataforma exclusiva Open Banking, a expansão significativa de seu pool de talentos consultivos com foco em especialidades e o sucesso significativo do mercado em uma ampla base de clientes ajudaram a NTT DATA a alcançar o Posição de líder na avaliação de serviços de TI da Open Banking PEAK® Matrix 2020 do Grupo Everest ".

Manuel Romero, Diretor Global da Open Banking Practice da NTT DATA, comenta: "O modelo Open Banking mudará toda a estrutura do sistema bancário à medida que novos modelos operacionais surgem por meio de inovação aberta e modelos de negócios baseados em plataforma. A NTT DATA está determinada a ajudar os clientes a transformar seus principais negócios atuais e acelerar o lançamento de novos empreendimentos digitais competitivos. Trabalhamos em parceria com bancos, empresas de fintech e outros prestadores de serviços financeiros para garantir que eles sejam intencionalmente digitais e abertos e preparados para competir com novos players digitais.

Estamos muito satisfeitos por termos sido incluídos na avaliação de prestígio e confiabilidade dos serviços de TI do Open Banking PEAK Matrix 2020 e esperamos continuar inovando e oferecendo valor para nossos clientes ".

O Relatório de Avaliação de Serviços de TI Open Banking PEAK Matrix 2020 do Grupo Everest analisou a visão e os recursos dos 24 principais provedores de serviços de TI Open Banking. Também avaliou o impacto no mercado gerado por cada provedor de serviços de TI. Cada perfil de fornecedor provê uma imagem abrangente de seu foco em serviços, suas principais parcerias, seus investimentos na área e estudos de caso relevantes. A avaliação foi baseada no processo anual de RFI do Grupo Everest para o ano civil de 2019, consultas de referência de clientes e uma análise do mercado de Open Banking.

Você pode fazer o download do relatório aqui: https://www.nttdata.com/global/en/-/media/nttdataglobal/1_files/media/press-release/2020/me_pr_may_28_01.pdf?la=en&hash=26C42DEDD9239531DC4CBF082F2AF1796CFC6ED0

