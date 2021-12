Nuestra prioridad: realizar las entregas en la temporada festiva

Es la semana más concurrida del año para el envío de correspondencia y paquetes

- La semana del 13 de diciembre se procesarán y entregarán cerca de 2,300 millones de piezas de correo, entre las que se incluyen tarjetas de saludo y paquetes

- Se espera que entre 850 millones y 950 millones de paquetes se entreguen entre el día de Acción de Gracias y el día de Año Nuevo

- Se prevé que se procesen y entreguen más de 12,000 millones de cartas, tarjetas y paquetes entre el día de Acción de Gracias y el día de Año Nuevo

WASHINGTON, 14 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los comentarios en video del director general de correos, Louis DeJoy, sobre el progreso de los envíos por la temporada festiva están disponibles aquí, en la sala de prensa de USPS.

Esta es la última semana para enviar regalos y saludos festivos por correo según las fechas límite recomendadas. Desde el 6 de diciembre, el tráfico de clientes en todas las oficinas postales ha estado aumentando de manera sostenida. Pero se espera que esta semana sea la más congestionada de la temporada de envíos y correspondencia por la temporada festiva.

"Ahora es el momento de enviar sus saludos y paquetes festivos para asegurarse de que lleguen a su destino a tiempo para las reuniones y celebraciones festivas", señaló Louis DeJoy, director general de correos. "Esta será la semana más concurrida para el envío de correspondencia y paquetes en el país, pero hay un espíritu de entusiasmo en toda la organización y nuestro equipo trabaja las 24 horas del día para sacar adelante las fiestas para el país".

La temporada festiva en el Servicio Postal, también conocida como la temporada pico, se extiende desde el día de Acción de Gracias hasta el día de Año Nuevo. Durante este tiempo, se espera que se procesen y entreguen más de 12,000 millones de cartas, tarjetas de saludos y paquetes a hogares de todo el país.

El Servicio Postal se ha estado preparando para la temporada pico desde la primavera, y la organización está segura de que puede cumplir con el desafío que se avecina. Los preparativos incluyeron: la conversión de 63,000 empleados en capacitación a puestos fijos y la incorporación de más de 185,000 empleados desde el comienzo del año fiscal anterior, incluida la reposición de los 63,000 empleados en capacitación y la campaña nacional para contratar a 40,000 empleados adicionales durante la temporada, con el arriendo de espacios adicionales de 13 millones de pies cuadrados en más de 100 ubicaciones, lo que incluyó más de 50 anexos con arriendos plurianuales para gestionar el aumento en el número de paquetes enviados por correo y la instalación de 112 nuevas máquinas de clasificación de paquetes. Una vez más, las entregas del día domingo se ampliaron en ciertas ubicaciones de alto volumen de envío de paquetes. El Servicio Postal ya hace entregas de paquetes los días domingo en la mayoría de las principales ciudades. Los carteros también entregarán paquetes Priority Mail Express el día de Navidad en determinadas zonas por una tarifa adicional.

Empaque sin salir de casa

Si prefiere encargarse del envío de sus obsequios desde su casa, puede utilizar la función Click-N-Ship en usps.com. Los clientes pueden solicitar cajas gratuitas de Priority Mail*, imprimir etiquetas de envío, comprar franqueo e incluso solicitar la recogida gratuita de paquetes al día siguiente. Como beneficio adicional, usps.com siempre está abierto.

*Las cajas se entregan dentro de los Estados Unidos con su correo habitual, por lo general, en un plazo de 7 a 10 días hábiles. Se aplican restricciones. Para conocer detalles y realizar pedidos, visite store.usps.com/store.

Fechas límite para envíos en la temporada festiva 2021

El Servicio Postal recomienda los siguientes plazos para envíos con intención de entrega antes del 25 de diciembre a las Oficinas Postales de la Fuerza Aérea/Ejército, de la Armada o del Cuerpo Diplomático (APO/FPO/DPO), así como a direcciones nacionales*:

15 de diciembre: servicio USPS Retail Ground

16 de diciembre: APO/FPO/DPO ( excepto el código postal 093 ) servicio USPS Priority Mail Express Military

) servicio USPS Priority Mail Express Military 17 de diciembre: servicio First-Class Mail (incluidas tarjetas de felicitación)

17 de diciembre: paquetes First-Class (hasta 15.99 onzas)

18 de diciembre: servicio Priority Mail

23 de diciembre: servicio Priority Mail Express*

Alaska hacia/desde los Estados Unidos continentales

18 de diciembre: First-Class Mail

18 de diciembre: Priority Mail

21 de diciembre: Priority Mail Express

Hawái hacia/desde el continente

17 de diciembre: Priority Mail y First-Class Mail

21 de diciembre: Priority Mail Express

*No es garantía, a menos que se indique lo contrario. Las fechas son para entrega estimada antes del 25 de diciembre. La fecha de entrega real puede variar según el origen, el destino, la fecha y hora de aceptación de la Oficina Postal, entre otras condiciones. Se aplican algunas restricciones. En el caso de los paquetes enviados por Priority Mail Express entre el 22 y el 25 de diciembre, la garantía de reembolso se aplica únicamente si el envío no se entregó o no se intentó realizar la entrega dentro de dos días hábiles.

Recordatorios importantes

El correo y los paquetes que pesen más de 10 onzas y/o que tengan un grosor de más de media pulgada utilizando estampillas como franqueo no pueden depositarse en un buzón de recogida ni dejarse para que los recoja un transportista. En su lugar debe entregarlos a un empleado en su Oficina Postal local. Este requerimiento no se aplica a los clientes de Click-N-Ship .

. Ciertos artículos pueden estar sujetos a restricciones o prohibiciones en caso de enviarse por correo. Vea la lista de correos peligrosos, restringidos y perecederos , o pida a un empleado del Servicio Postal más información sobre lo que se puede y no se puede enviar a través del correo.

lista de , o pida a un empleado del Servicio Postal más información sobre lo que se puede y no se puede enviar a través del correo. Los dispositivos que funcionan con batería pueden encenderse y hacer ruido durante el transporte. Para evitar esto, retire las baterías de cualquier dispositivo que funcione con ellas, si es posible, o asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Envuelva y ubique las baterías junto a los artículos en el paquete. Si es posible, los clientes deben incluir baterías nuevas en el empaque original del fabricante sin abrir.

Consejos adicionales

El Servicio Postal ofrece además consejos de envío en 10 guías de "orientación práctica" en video. Cada video dura menos de tres minutos y explica un tema diferente, como la forma correcta de indicar la dirección, cómo enviar los paquetes correctamente y cómo empacar una caja para que los artículos lleguen con seguridad.

Puede encontrar más información y noticias, incluidos los plazos para todos los envíos de paquetes y correspondencia nacional, internacional y militar, en la Sala de Prensa del Servicio Postal para la temporada festiva: usps.com/holidaynews.

En general, el Servicio Postal no recibe dinero recaudado vía impuestos para sus gastos de operación, y depende exclusivamente de la venta de franqueo, productos y servicios para financiar sus operaciones.

