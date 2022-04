Nuestro mejor plan ilimitado ahora te cubre en América Latina

El valor agregado incluye llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados sin costo adicional en 19 países de América Latina, seguridad mejorada y más puntos de acceso móviles

DALLAS, 25 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

¿Qué hay de nuevo? AT&T* está escuchando constantemente a nuestros clientes y ahora incluimos datos de alta velocidad, mensajes de texto y llamadas1 en 19 países de América Latina para clientes de nuestro plan AT&T Unlimited Elite® sin costo adicional.

También estamos mejorando la seguridad de AT&T ActiveArmor℠ con una aplicación simplificada, que todos nuestros clientes ilimitados pueden aprovechar, incluidos Business, FirstNet y AT&T PREPAID. Además, estamos agregando datos de hotspot móvil en nuestro plan AT&T Unlimited Starter®.

Viaja con facilidad por toda América Latina. Tras llevar roaming de 5G2 a más de 35 destinos internacionales con International Day Pass3, AT&T ahora incluye roaming en América Latina en nuestro plan Unlimited Elite℠ sin costo adicional. A partir del 3 de mayo, los clientes Elite ilimitados pueden obtener llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados1 en 19 países de América Latina, y los clientes Elite existentes no tienen que hacer nada. Los beneficios adicionales se incluyen automáticamente en tu plan Unlimited Elite. Usa tu teléfono como lo haces en tu casa en los siguientes países:

Central America (7) Belize Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama

South America (12) Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Peru Suriname Uruguay Venezuela



Para obtener más información sobre lo que ocurrirá el 3 de mayo, visita att.com/latinoamerica.

Los clientes comerciales que viajan internacionalmente también están cubiertos. Los clientes de AT&T Business Unlimited Elite℠ también podrán aprovechar esta excelente característica. Para obtener más información, visita aquí.

Nueva aplicación de seguridad móvil ActiveArmor℠4. El 3 de mayo, los clientes también pueden aprovechar nuestra nueva aplicación de seguridad móvil mejorada para ayudar a detener las amenazas, como la vulneración de las aplicaciones o los servicios que sigues. Nuestras dos aplicaciones de seguridad existentes, AT&T Mobile Security y AT&T Call Protect, se consolidarán en una sola aplicación: seguridad móvil AT&T ActiveArmor. La aplicación integra todas las mejores características de seguridad de las aplicaciones anteriores, además de algunas mejoras nuevas para ayudar a controlar las llamadas no deseadas y obtener información detallada sobre las filtraciones de datos y ayudar a proteger tus datos de amenazas móviles, todo a través de una experiencia del cliente simplificada y mejorada. Además, la aplicación de seguridad móvil es gratuita para todos los clientes inalámbricos de AT&T.

Asimismo, y también dentro de los Estados Unidos, los clientes que se inscriban en AT&T Unlimited Elite o Unlimited Extra℠ obtienen las funciones avanzadas de seguridad móvil5 de la aplicación AT&T ActiveArmor de forma gratuita. Esto incluye el acceso cifrado a tu propia VPN para conectarte de manera segura a la red wifi pública, el monitoreo de identidad, la navegación segura y el identificador de llamadas para que los clientes sepan quién llama antes de responder. Y los clientes comerciales que se inscriban en AT&T Business Unlimited Elite, Business Unlimited Performance6 o en otros planes de tarifas comerciales selectos también obtienen las funciones de seguridad avanzadas de la aplicación AT&T ActiveArmor de forma gratuita.

La aplicación también está disponible para otros clientes de AT&T Business, FirstNet y AT&T PREPAID.

Para obtener más información acerca del 3 de mayo, visita att.com/activearmor.

Más datos del punto de acceso móvil7. Como beneficio para los clientes de nuestro plan Unlimited Starter℠, recientemente agregamos 3 GB de datos de hotspot móvil a su plan, todo sin costo adicional. Así que ahora pueden conectar sus dispositivos compatibles cuando están en movimiento. Los clientes existentes no necesitan hacer nada: los datos del punto de acceso se agregan automáticamente.

Obtén más información en att.com/plans/wireless.

¿Qué andan diciendo? "Estamos escuchando constantemente a nuestros clientes y trabajando para proporcionar las características y los servicios que más valoran", dijo Jenifer Robertson, vicepresidenta ejecutiva y gerente general de AT&T Mobility. "Con la reactivación de la temporada de viajes, la seguridad como prioridad y más datos de hotspot necesarios para ser productivos y entretenidos, nos encanta hacer estos cambios para mostrar nuestro agradecimiento a nuestros clientes existentes y dar la bienvenida a los nuevos".

1 La cobertura y las velocidades de los datos varían según el país. El uso internacional no debe exceder el uso doméstico. Detalles en att.com/roamlatam para países elegibles

2 Ie requiere una característica nacional. La red 5G de AT&T requiere un dispositivo y un plan compatibles. La red 5G no está disponible en todas las áreas. Visita att.com/international para obtener más detalles.

3 La cobertura y la velocidad de los datos varían según el país y pueden modificarse.

4 Se requiere un dispositivo/servicio compatible. Requiere la descarga de la aplicación ActiveArmor y la aceptación de los términos de servicio. Puede bloquear inadvertidamente las llamadas deseadas; la configuración se puede ajustar en la aplicación. Es posible que no detecte todas las amenazas. La seguridad móvil no está disponible cuando se utiliza el roaming internacional. Pueden aplicarse cargos por la descarga y el uso de la aplicación. Detalles en www.att.com/activearmor.

5 La seguridad avanzada requiere Unlimited Extra o Elite. AT&T puede reducir temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada. Requiere la descarga de la aplicación ActiveArmory la aceptación de los términos de servicio. Protección Wi-Fi pública: Requiere configuración. No se garantiza la seguridad completa de los datos. Monitoreo de identidad: Es posible que no detecte todos los compromisos o las fugas de sus datos personales. Identificador de llamadas: Debe estar en el área de cobertura de voz HD de AT&T para recibir una alerta sobre el nombre y la ubicación de la persona que llama. Navegación segura: Es posible que no detecte todos los sitios web sospechosos. Requiere la activación de VPN y notificaciones para habilitarse. Advance MobileSecurity no está disponible cuando se utiliza el roaming internacional. Detalles en www.att.com/activearmor.

6 Después de 50 GB, AT&T puede bajar temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada

7 Para los datos de hotspot móvil, después de que las velocidades de 5 GB disminuyeron a un máximo de 128 Kbps.

*Acerca de AT&T

Ayudamos a más de 100 familias estadounidenses, amigos y vecinos a comunicarse de manera significativa cada día. Desde la primera llamada telefónica hace más de 140 años hasta nuestras ofertas de Internet inalámbrico 5G y de múltiples gigabits hoy, nosotros @ATT innovamos para mejorar vidas. Para obtener más información sobre AT&T Inc. (NYSE:T), visítanos en about.att.com. Los inversionistas pueden obtener más información en investors.att.com.

© 2022 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo del Globo son marcas comerciales registradas de AT&T Intellectual Property.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803802/LATAM_Map_Graphic_FINAL_ID_79679fc3f6c5___1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1672090/AT_T_Logo.jpg

FUENTE AT&T

SOURCE AT&T