Nueva alianza aspira a reducir un 25% las fracturas por osteoporosis en 2025

La osteoporosis es una enfermedad crónica, grave que debilita los huesos con el paso del tiempo, haciéndolos más delgados y más propensos a romperse 5 , pero existen medidas que los pacientes y los proveedores de servicios de salud pueden adoptar para reducir el riesgo de fractura. 1 Capture the Fracture, una iniciativa de la IOF, ahora con el apoyo de Amgen y UCB y en colaboración con la Universidad de Oxford, es un programa global g que ayuda a aplicar proactivamente programas de coordinación de la atención post-fractura (PFC) en hospitales y sistemas de salud para ayudar a los pacientes a prevenir fracturas posteriores debido a osteoporosis. Incluso después de una fractura relacionada con la osteoporosis, aproximadamente el 80% de los individuos con alto riesgo aún no han sido identificados o tratados 6 .

"La osteoporosis sigue siendo una preocupación mundial, ya que provoca 8,9 millones de fracturas en un solo año3 y una fractura previa aumenta el riesgo de otra fractura relacionada con la osteoporosis en un 86%.7 La intervención temprana a través de una mejor identificación, diagnóstico y tratamiento posterior a la fractura en los pacientes adecuados puede ayudar a mejorar los resultados y, al mismo tiempo, reducir la carga de los costes en los sistemas de atención sanitaria, "5 dijo el Dr. Darryl Sleep, vicepresidente senior de Global Medical y director médico de Amgen. "Apoyar Capture the Fracture representa nuestro enfoque proactivo del cuidado diseñado para predecir y ayudar a prevenir las fracturas que potencialmente alteran la vida antes de que ocurran".

"Actualmente estamos siendo testigos de una importante carga de enfermedad. A medida que la población mundial que envejece aumenta constantemente, nunca ha sido más importante abordar el impacto que la osteoporosis y las fracturas asociadas pueden tener en los individuos", señaló el profesor Cyrus Cooper, presidente de la Fundación Internacional de Osteoporosis y profesor de Ciencias Musculoesqueléticas de la Universidad de Oxford.

"Sabemos que la implementación de cuidados coordinados post-fractura es la intervención más efectiva8 y eficiente para cerrar la brecha de prevención de fracturas secundarias, por lo que estoy encantado de que Amgen, UCB y la Universidad de Oxford apoyen nuestro programa Capture the Fracture mientras nos embarcamos en una misión para mejorar los resultados para los pacientes", afirmó el director ejecutivo de la IOF, Dr. Philippe Halbout.

La osteoporosis es tratada por múltiples especialidades, lo que subraya la necesidad de una atención coordinada para apoyar a los pacientes con la enfermedad. En el núcleo del modelo Capture the Fracture se encuentra un coordinador de cuidados que puede ayudar a los pacientes con una fractura relacionada con la osteoporosis a ser identificados, examinados, diagnosticados y tratados apropiadamente para reducir su riesgo de fracturas futuras. Se ha demostrado que los programas de coordinación de la atención posterior a la fractura mejoran los índices de diagnóstico y tratamiento.8,9 Esta asociación tiene como objetivo duplicar los 390 programas Capture the Fracture existentes para fines de 2022, y se centrará en regiones clave como Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y Europa.

Según la profesora Dra. Iris Loew-Friedrich, directora médica y vicepresidenta ejecutiva de UCB, "La introducción del modelo de atención posterior a la fractura se reconoce como un hito progresivo en el tratamiento de la osteoporosis y las fracturas osteoporóticas, y sigue siendo un profundo ejemplo de lo bien que se ve la coordinación de la atención entre múltiples actores desconectados. La colaboración y el aprendizaje cruzado son necesarios si queremos afrontar los retos del futuro y encontrar una forma de reducir la carga que soportan los sistemas de salud y las personas que viven con osteoporosis. Esta asociación global apoya la ambición de UCB de conectar la asistencia sanitaria, encontrar formas de ofrecer más al paciente y transformar las vidas de las personas con enfermedades graves", concluyó.

Esta asociación también acoge con beneplácito la colaboración de las coaliciones de prevención de fracturas existentes en los planos internacional, nacional y regional para impulsar el cambio de políticas de prevención de fracturas y el establecimiento de prioridades. Entre los elementos adicionales de la asociación se incluyen el desarrollo y la implementación de eficiencias y el intercambio de mejores prácticas en todos los sitios del programa PFC, la creación de una herramienta digital que documente y comunique la efectividad del PFC y la provisión de oportunidades de aprendizaje y tutoría virtual y presencial para los proveedores de atención médica.

"Capture the Fracture es una increíble oportunidad de tomar las habilidades académicas y la experiencia de la Universidad para ofrecer mejoras reales en el cuidado de los pacientes con osteoporosis", dijo el Dr. Kassim Javaid, profesor asociado del Departamento de Ortopedia, Reumatología y Ciencias Musculo esqueléticas de Nuffield (NDORMS) de la Universidad de Oxford. El Dr. Javaid, junto con el Dr. Rafael Pinedo-Villanueva, será responsable del programa de mentores y del desarrollo de un software de cálculo de rutas de atención y beneficios para el programa PFC. "Esperamos que a través de este programa millones de vidas sean cambiadas y esperamos trabajar con colegas nacionales e internacionales para hacer realidad esta visión."

Para más información sobre Capture the Fracture, visite http://www.capturethefracture.org.

Acerca de la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF)

La IOF es una organización no gubernamental registrada sin fines de lucro con sede en Suiza. La IOF ha sido reconocida como entidad consultiva de la Lista del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

La IOF funciona como una alianza mundial de sociedades de pacientes, organizaciones de investigación, profesionales de la salud y empresas internacionales que trabajan para promover la salud de los huesos y prevenir las fracturas debidas a osteoporosis. www.iofbonehealth.org

Acerca de Amgen

Amgen se ha comprometido a liberar el potencial de la biología para los pacientes que padecen enfermedades graves mediante el descubrimiento, el desarrollo, la fabricación y la entrega de terapias humanas innovadoras. Este enfoque comienza utilizando herramientas como la genética humana avanzada para desentrañar las complejidades de la enfermedad y comprender los fundamentos de la biología humana.

Amgen se centra en áreas de gran necesidad médica no satisfecha y aprovecha su experiencia para buscar soluciones que mejoren los resultados de salud y mejoren drásticamente la vida de las personas. Pionera en biotecnología desde 1980, Amgen ha crecido hasta convertirse en una de las principales empresas de biotecnología independientes del mundo, ha llegado a millones de pacientes en todo el mundo y está desarrollando una línea de medicamentos con un potencial de ruptura.

Para más información, visite www.amgen.com y síganos en www.twitter.com/amgen.

Acerca de UCB

UCB, Bruselas (Bélgica) (www.ucb.com) es una empresa biofarmacéutica mundial centrada en el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos y soluciones innovadoras para transformar la vida de las personas que padecen enfermedades graves del sistema inmunológico o del sistema nervioso central. Con 7 500 personas en aproximadamente 40 países, la empresa generó unos ingresos de 4 900 millones de euros en 2019. UCB cotiza en la Euronext de Bruselas (símbolo: UCB). Síganos en Twitter: @UCB_news

Sobre la Universidad de Oxford

La Universidad de Oxford ha sido colocada en el número 1 en el Times Higher Education World University Rankings por cuarto año consecutivo, y en el centro de este éxito está nuestra investigación e innovación pionera.

Oxford es mundialmente famosa por su excelencia en la investigación y es el hogar de algunas de las personas más talentosas de todo el mundo. Nuestro trabajo ayuda a las vidas de millones de personas, resolviendo problemas del mundo real a través de una enorme red de asociaciones y colaboraciones. La amplitud y la naturaleza interdisciplinaria de nuestra investigación despierta ideas y soluciones imaginativas e inventivas.

Acerca del Departamento de Ortopedia, Reumatología y Ciencias Musculoesqueléticas de Nuffield (NDORMS)

NDORMS es un departamento multidisciplinario que se centra en el descubrimiento de las causas de las condiciones musculoesqueléticas e inflamatorias para ofrecer una atención excelente e innovadora que mejore la calidad de vida de las personas. El mayor departamento académico europeo en su campo, NDORMS forma parte de la División de Ciencias Médicas de la Universidad de Oxford y es una comunidad en rápido crecimiento de más de 500 cirujanos ortopédicos, reumatólogos y científicos que trabajan en el campo de los trastornos musculoesqueléticos. www.ndorms.ox.ac.uk

