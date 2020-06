Nueva campaña promociona la pesca y la navegación para aliviar el estrés de la pandemia

ALEXANDRIA, Virginia, 15 de junio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras el COVID-19 continúa afectando la salud mental de los estadounidenses, Take Me Fishing y Discover Boating lanzan una nueva campaña de servicio público llamada Get On Board (súbase a bordo) para despertar conciencia sobre los beneficios que brindan a la salud la pesca y la navegación.