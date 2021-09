Nueva campaña publicitaria destaca los centros de recursos para el embarazo en mercados críticos

COLORADO SPRINGS, Colorado, 8 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Save the Storks anunció hoy la segunda fase de su campaña de concientización en dos mercados de crucial importancia: California y Florida. Según el grupo de investigación Abort 73, el 22 % y el 24 % de todos los embarazos terminan en aborto en California y Florida, respectivamente.

Esta nueva campaña de concientización busca conectar a las mujeres con centros locales de recursos para el embarazo en dos mercados críticos: Options, A Women's Care Center en La Puente, California; A Woman's Choice en Lakeland, Florida, y Choices Clinic en Brandon, Florida. El objetivo es garantizar que las mujeres sepan dónde y cómo recibir la atención que necesitan. Las mujeres que enfrentan embarazos no planeados también serán dirigidas a unidades médicas móviles, conocidas como "Stork Buses" (autobuses cigüeña) en sus comunidades.

"En California tienen lugar cuatro abortos cada dos minutos. Más de 190 niños, que equivalen a cerca de nueve salones de clase de jardín de infantes, se pierden a causa del aborto todos los días en Florida", indicó Diane Ferraro, directora ejecutiva de Save the Storks. "Save the Storks se ha asociado con centros locales de recursos para el embarazo en La Puente, California, Lakeland, Florida, y Brandon, Florida, para marcar una diferencia mediante la educación a la comunidad sobre las opciones disponibles para salvar vidas. Nos asociamos para ayudar a las mujeres a conectarse con su centro local de recursos para el embarazo donde se ofrecen ecografías, pruebas de embarazo, asesoramiento en opciones e incluso asesoramiento después del aborto, todo proporcionado de forma gratuita. Los invitamos a unirse a nosotros para llegar a las mujeres, salvar vidas y cambiar las estadísticas en su comunidad".

La primera fase de la iniciativa se lanzó en junio con esfuerzos de mercadeo dirigido en radio, televisión y medios digitales, con el objetivo de crear conciencia en torno al movimiento a favor de la vida, comunicar el valor de los centros locales de recursos para el embarazo y articular las formas en que se puede ayudar a conectar a las mujeres vulnerables al aborto con opciones para salvar vidas en sus comunidades.

Los centros de recursos para el embarazo son una alternativa vital para las comunidades ya que ofrecen recursos médicos y materiales gratuitos a más de dos millones de personas al año, con un ahorro de $270 millones para los contribuyentes.

Obtenga más información sobre Save the Storks: https://savethestorks.com/life/

Contacto para los medios: [email protected]

Acerca de Save the Storks

Save the Storks existe para inspirar el cambio cultural al dar forma a narrativas a favor de la vida y empoderar a los socios estratégicos para que atiendan y valoren todas las vidas. La organización colabora con centros de recursos para el embarazo en los Estados Unidos con el fin de capacitar a las mujeres para que puedan elegir durante el embarazo a través de unidades médicas móviles de vanguardia conocidas como "The Stork Buses". Para obtener más información sobre Save the Storks, visite savethestorks.com.

