Nueva comisión internacional de expertos concluye que la lucha mundial contra el tabaquismo está estancada

La Comisión se creó para recomendar una serie de acciones que aceleren el fin del tabaquismo en los adultos y de otros tipos de consumo de tabaco tóxico. Presidida por el Embajador (retirado) James K. Glassman, antiguo Subsecretario de Estado de EE.UU. para Diplomacia y Asuntos Públicos, la Comisión incluye representantes de India, Indonesia, Sudáfrica y Reino Unido.

Uno de los puntos principales del informe es el fracaso de los gobiernos y las organizaciones internacionales a la hora de abordar las necesidades especiales de los países en desarrollo, así como las necesidades de las comunidades marginadas dentro de los países con mayores ingresos.

El informe señala que, si se mantienen las tendencias actuales, el número de muertes causadas por los cigarrillos y otras formas nocivas de tabaco pasará de 100 millones de muertes relacionadas con el tabaco en el siglo XX a la desoladora cifra de mil millones de muertes relacionadas con el tabaco en el siglo XXI.

También destaca el coste económico del tabaco, que se calcula que ya supone el 6% de todo el gasto sanitario mundial al año, aproximadamente medio billón de dólares, y que va a seguir creciendo.

El informe contiene 19 recomendaciones, entre ellas: ampliar el acceso a la reducción de los daños del tabaco en los países de ingresos bajos y medios y que todas las empresas tabacaleras elaboren un plan para eliminar gradualmente los productos combustibles de alto riesgo.

El Comisario Embajador (retirado) James K. Glassman ha declarado:

"El tabaquismo es el mayor reto para la salud pública en el mundo actual. Necesitamos audacia, imaginación y reconocer que las preferencias de los consumidores y las nuevas tecnologías son las fuerzas que impulsarán el cambio necesario".

"Ahora tenemos a nuestra disposición la herramienta más poderosa de la historia para dejar de fumar: una tecnología que suministra nicotina sin los peligros para la salud causados por la combustión del tabaco. Public Health England descubrió que los cigarrillos electrónicos eran un 95% menos dañinos que los cigarrillos de combustión. No debemos ignorarlo. Uniendo la mejor ciencia a una política pública inteligente, se puede eliminar la lacra del tabaquismo".

El informe puede consultarse aquí: https://www.fightagainstsmoking.org/

