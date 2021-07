Nueva exposición de Media Art que se inaugurará en la Tokyo International Cruise Terminal

El tema de la exposición en la Tokyo International Cruise Terminal es "Back TOKYO Forth". Seis artistas activos en el campo de las artes mediáticas (arte, entretenimiento, animación y manga) participan en este proyecto y exponen sus obras en el lugar de celebración, la Tokyo International Cruise Terminal. El concepto, "Back TOKYO Forth", es una frase acuñada de ida y vuelta combinada con Tokio en el centro. Expresará la posibilidad de las nuevas artes mediáticas para el mundo desde Tokio, pensando en los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual entre la cultura del pasado (Back) y la dirección hacia el futuro (Forth). Además, el sitio web ofrece el encanto de la cultura japonesa a través de contenidos que presentan la investigación de los artistas y su proceso de producción hasta la exposición de sus obras, así como las obras expuestas en el sitio web.

Periodo: Exposiciones abiertas el 7 de Julio de 2021

2021 Lugar: Tokyo International Cruise Terminal

(abierto de 9:00 am a 5:00 pm )

* Debido a las medidas de emergencia aplicadas para contener la propagación de la covid-19, tenga en cuenta que las instalaciones y las obras de arte pueden experimentar cierres irregulares o restricciones temporales. Antes de realizar la visita, asegúrese de consultar nuestro sitio web oficial, así como el sitio web de la Tokyo International Cruise Terminal, para obtener la información más actualizada.

Tema: Back TOKYO Forth

Forth Director: SAITO Seiichi (Presides Panoramatiks (antes Rhizomatiks Architecture)

(Presides Panoramatiks (antes Rhizomatiks Architecture) Conservador: HATANAKA Minoru (Conservador jefe en NTT Intercommunication Center [ICC])

Artistas (en orden alfabético):

Midway Stone por FUJIKURA Asako

La obra expuesta se basa en el motivo de los jardines japoneses.

Completó su curso de máster en la Escuela de Postgrado de Cine y Nuevos Medios de Comunicación de la Universidad de las Artes de Tokio en 2018. Ensambla escenas que liberan a las personas de la continuación del tiempo y la expansión en una ciudad moderna. Utilizando imágenes generadas por 3DCG, participa en imágenes, instalaciones y RA. Sus exposiciones individuales incluyen "Colony Highway Broadcast" (emergencias! 035) (NTT Inter Communication Center [ICC], Tokio, Japón, en 2018). Sus exposiciones colectivas incluyen "Close to Nature, Next to Humanity" (Taitung Art Museum, Taitung, Taiwán, en 2020).

blank clocks por IGUCHI Kota

La obra expuesta se basa en el motivo de las percepciones del tiempo.

Nació en 1984. Fundó TYMOTE en 2008 mientras estudiaba en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad de Arte de Musashino, y luego fundó una asociación creativa CEKAI Corp. en 2013. Al estar activo como director de películas que van desde los gráficos en movimiento hasta las imágenes de vídeo reales centradas en el diseño dinámico, destaca en la dirección creativa basada en la creación de equipos. Entre los premios que ha ganado se encuentran el Tokyo TDC Award 2014, el D&AD Yellow Pencil Award 2015 y el NY ADC Gold Award 2015. Profesor visitante en la Universidad de las Artes de Kioto.

Synesthesia X1 - 2.44 por Synesthesia Lab feat. evala (See by Your Ears)

La obra expuesta se basa en el motivo de Zen.

El Synesthesia Lab es un laboratorio experimental de I+D centrado en la sinestesia y la arquitectura de otras experiencias multisensoriales. En 2019, Enhance y Rhizomatiks se asociaron para desarrollar el "Synesthesia X1 - 2.44", un dispositivo de experiencia sinestésica inmersiva equipado con dos altavoces y 44 actuadores que te envuelve en un mundo de sonidos, hápticos y luces. En Media Ambition Tokyo 2019 (MAT) se presentó otra colaboración con el artista sonoro evala titulada "Synesthesia X1 - 2.44 feat. evala (See by Your Ears)". Para "Back TOKYO Forth", evala (See by Your Ears) vuelve a unirse a Enhance y Flowplateaux en su experiencia sinestésica de nuevo diseño.

*La obra está actualmente en fase de ajuste. Una vez completados los ajustes finales, se anunciarán las fechas de apertura de la obra en nuestro sitio web.

*Hasta ese momento, se mostrará en el recinto un vídeo de la obra previamente grabado.

Tokyo Behavior por TSUDA Michiko

La obra expuesta se basa en el motivo de estilos de vida de la era Showa.

Nació en la prefectura de Kanagawa en 1980. Doctorado en Estudios de Cine y Nuevos Medios en la Escuela de Postgrado de Cine y Nuevos Medios de la Universidad de las Artes de Tokio. Permaneció en Nueva York como becario del Asian Cultural Council(ACC) en 2019. Tsuda se centra en el trabajo creativo basado en las características del vídeo. Entre las exposiciones colectivas recientes se encuentran "Inter+Play: Arts Towada 10th Anniversary Exhibition Part 1" (Towada Art Center, Aomori) en 2020, "Aichi Triennale 2019: Taming Y/Our Passion" (Aichi), "Roppongi Crossing 2019: Connexions" (Mori Art Museum, Tokio). Las exposiciones individuales incluyen "Trilogue" (TARO NASU, Tokio) en 2020, "Observing Forest" (Zarya contemporary art center, Vladivostok) en 2017.

AUN por UENO Senzo

La obra expuesta se basa en el motivo de bonsais.

Nació en la prefectura de Kagoshima en 1982. Se centra en películas, anuncios y vídeos musicales. Tras iniciar su propio negocio como director de fotografía en 2011, también ha trabajado como director de cine. Ha ganado muchos premios, principalmente por su trabajo en anuncios y vídeos musicales, entre los que se incluyen no solo tres premios importantes del sector, es decir, el premio Cannes Lions, The One Show y el premio Clio, sino también el premio D&AD, el premio de los festivales de Nueva York, el premio ACC y Grand Prize, Gold Award y la mejor cinematografía en concursos, como el Japan Media Arts Festival.

Structures of Liquidity por UMEZAWA Hideki + SATO Koichi

La obra expuesta se basa en el motivo de las ciudades portuarias de Japón.

UMEZAWA Hideki / Nació en la prefectura de Gunma en 1986. Completó su máster en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de las Artes de Tokio. Realiza sus obras basándose en el sentimiento prelingüístico que se percibe en las circunstancias y el interés por la complejidad de los fenómenos naturales. Ha participado en exposiciones celebradas en París y Dublín y ha trabajado en un estudio nacional de música electrónica conocido como EMS durante su estancia en Estocolmo. Entre los premios que ha obtenido principalmente se encuentra el Prix Presque Rien 2015 en el Concurso Internacional Luc Ferrari.

SATO Koichi / Nació en Tokio en 1990. Completó su máster en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de las Artes de Tokio. A partir de su interés por la geografía, la ecología y el género, realiza instalaciones que combinan de forma compleja imágenes y medios no visuales, como el sonido y los olores, múltiples olores. Sus principales exposiciones individuales incluyen "Crepuscular Gardens / Hankaika-no-niwa" en la Galería Shiseido en 2018.

JAPAN>

A partir de febrero de 2021, la Agency for Cultural Affairs del Gobierno de Japón pondrá en marcha un innovador proyecto de promoción cultural denominado "CULTURE GATE to JAPAN". En siete aeropuertos de Japón, así como en la Tokyo International Cruise Terminal, artistas y creadores activos en el campo de las artes mediáticas expondrán obras de arte inspiradas en la cultura única de cada zona con el objetivo de comunicar el atractivo más amplio de la cultura japonesa.

Los efectos globales del nuevo coronavirus han dificultado la posibilidad de conocer gente nueva y experimentar nuevas culturas en persona. Sin embargo, eso no debería interrumpir el intercambio de arte, ideas y cultura. A través de este proyecto, esperamos seguir proporcionando a la gente de todo el mundo la misma sensación de asombro y alegría que se siente al conocer una nueva cultura.

Organizador: Agency for Cultural Affairs, Gobierno de Japón

Sitio web oficial: https://culture-gate.jp/

Exposición en Tokyo International Cruise Terminal:

https://cruise-terminal.culture-gate.jp

