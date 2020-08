Nueva herramienta compara las tasas de complicaciones graves en el embarazo en los hospitales de los EE. UU.

BETHESDA, Maryland, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Investigadores financiados por los NIH han desarrollado un nuevo sistema para clasificar la morbilidad materna extrema, es decir, complicaciones potencialmente mortales asociadas con el parto, en los hospitales de los EE. UU. El sistema se basa en los datos de alta de las pacientes para comparar las tasas de morbilidad materna extrema entre diferentes hospitales y diferentes grupos de pacientes. El estudio fue dirigido por Stephanie A. Leonard, Ph.D., de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y aparece en la revista Obstetrics and Gynecology. El financiamiento provino en parte del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Eunice Kennedy Shriver y del Instituto Nacional de Investigación en Enfermería de los NIH.

En los Estados Unidos, las tasas de morbilidad materna extrema están aumentando para todas las mujeres y son peores entre las minorías raciales y étnicas. Los investigadores que estudian la morbilidad materna extrema carecen de formas confiables para comparar las tasas entre grupos con diferentes estados de salud subyacentes. Según los autores del estudio, el nuevo sistema de puntuación ofrece una ventaja con respecto a los enfoques actuales. Además, se basa en los datos de alta de las pacientes de los EE. UU., que están disponibles con mayor rapidez que los registros electrónicos de salud.

El equipo del estudio desarrolló y validó la herramienta utilizando datos de alta de pacientes de todos los 919,546 nacimientos vivos en los hospitales con licencia en California de 2016 a 2017. El nuevo sistema también evalúa el riesgo que tiene una mujer de sufrir complicaciones graves durante el parto, independientemente del riesgo que tiene solo a partir de la recepción de transfusiones de sangre, las cuales tienden a ser menos graves que otras complicaciones. Estas dos categorías coinciden con la forma en la que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, así como otros profesionales de la salud pública, realizan un seguimiento de la morbilidad materna. Con la nueva herramienta, los puntajes varían de 1 a 59 para la morbilidad materna extrema y de 1 a 36 para la morbilidad materna extrema sin transfusión. El equipo del estudio espera que el nuevo sistema ayude a la investigación y a los esfuerzos en salud materna para mejorarla en todo el país.

Acerca del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD): El NICHD lidera la investigación y la capacitación para comprender el desarrollo humano, mejorar la salud reproductiva, mejorar la vida de niños y adolescentes, y optimizar las habilidades para todos. Si desea más información, visite https://espanol.nichd.nih.gov.

Acerca de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH): NIH, la agencia de investigación médica de los EE. UU., incluye 27 institutos y centros, y es un componente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. NIH es la principal agencia federal que realiza y apoya investigaciones médicas básicas, clínicas y traslacionales, y que investiga las causas, los tratamientos y las curas para enfermedades comunes y raras. Para obtener más información sobre los NIH y sus programas, visite https://salud.nih.gov.

