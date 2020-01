Nueva iniciativa presentada en Davos para descarbonizar las cadenas de suministro industriales y de minerales

El Método COMET supondrá un primer paso importante en la descarbonización del sector ya que proporcionará mayores conocimientos acerca de las emisiones de CO 2 derivadas de la producción de materiales clave como el acero, cobre y cemento.

DAVOS, Suiza, 22 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- El Instituto Rocky Mountain, MIT Sustainable Supply Chains y el Instituto Payne para Políticas Públicas de la Escuela de Minas de Colorado han anunciado hoy la Coalición para la Transparencia de las Emisiones de Materiales (COMET, por sus siglas en inglés). Este esfuerzo por construir un método estándar para la medición de la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI) en materiales supone un importante paso en la descarbonización de las cadenas de suministro industriales y de minerales. El Método COMET proporcionará un mayor conocimiento del contenido de carbono de productos de consumo como coches, edificaciones y teléfonos, y ayudará tanto a las empresas como a los consumidores a comprar materiales y productos que generen menores cantidades de emisiones de CO2.

"Es bien sabido que no puede manejar aquello que no puede medir", afirmó Paolo Natali, director de la Iniciativa de Materiales del Instituto Rocky Mountain. "Hasta que la población no sea consciente del impacto sobre el clima que tienen los productos que utiliza, seguirá siendo imposible para esta exigir productos bajos en emisiones de carbono, y será imposible descarbonizar los sectores industriales que son responsables del 40% de las emisiones anuales de los gases de efecto invernadero".

Mientras la divulgación acerca del clima continúa, la comparación de emisiones de gases de efecto invernadero entre compañías y cadenas de suministro sigue suponiendo un reto. Actualmente no hay coherencia en la recogida de datos ni en la generación de informes entre métodos, como tampoco un marco de referencia que abarque la cadena de suministro por completo. Esto significa que no existe una forma aceptada universalmente para conocer la cantidad de emisiones que generan los productos o materiales. El Método COMET cambiará esta situación al permitir la comparación de la información acerca de los GEI a través de mecanismos de generación de informes ya existentes y ayudar a desarrollar una imagen más clara sobre las emisiones generadas por la producción de materiales clave como el acero, el cobre y el cemento.

"Nuestro principal objetivo es la transparencia durante toda la cadena de suministro acerca del impacto que genera sobre el clima", dijo Suzanne Greene, directora de Programa de MIT Sustainable Supply Chains. "Un método de cálculo para las emisiones de las cadenas de suministro industriales y de minerales es un primer paso importante para consumidores e inversores a la hora de entender e impulsar la descarbonización de los bienes que usamos a diario".

COMET se centrará, en un primer momento, en el desarrollo de una guía específica del sector para los metales y minerales. Para obtener más información o convertirse en un miembro fundador, póngase en contacto con Paolo Natali (pnatali@rmi.org) o con Kathy Wight (kwight@rmi.org), o visite www.rmi.org/comet

