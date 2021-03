Nueva investigación de mercado en el Mercado mundial de equipos comerciales y de imágenes infrarrojas y termometría infrarroja de doble uso: el efecto de la Covid-19 (Vol. IRW-C) por Maxtech International, Inc.

SARASOTA, Florida, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Maxtech International, Inc. publicará la edición 2021 de su informe de investigación de mercado sobre los mercados de Equipos comerciales y de imágenes infrarrojas y termometría infrarroja de doble uso (Vol. IRW-C).

En 2021, los ingresos de los mercados mundiales de imágenes infrarrojas comerciales y de doble uso crecieron un 29 % impulsados principalmente por la demanda de sistemas de detección de temperatura elevada de la piel (EST)/fiebre no refrigerados para la pandemia de la Covid-19. Al mismo tiempo, disminuyeron las ventas de sistemas de imágenes térmicas para aplicaciones tradicionales de infrarrojos. En 2021, se espera que las aplicaciones tradicionales se recuperen y que el mercado de imágenes infrarrojas crezca a más de $8 mil millones para 2026 debido a varios subsegmentos del mercado.

El informe pronostica el tamaño del mercado de imágenes infrarrojas y termometría hasta el 2026. Se proporcionan pronósticos a cinco años por separado para equipos refrigerados y no refrigerados de imágenes infrarrojas en las siguientes áreas de aplicación: temperatura elevada de la piel (EST)/fiebre, mantenimiento predictivo (monitoreo de condición), inspección de edificios/sistemas de HVAC, control de procesos, investigación y desarrollo, pruebas tradicionales no destructivas, aplicación de la ley, visores térmicos de Hunter, visión nocturna automotriz (incluidos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y automóviles autónomos ), sistemas de visión mejorados de aeronaves (EVS/EFVS), extinción de incendios, vigilancia/seguridad, imágenes ópticas de gas (OGI) y mercados de consumidores/emergentes (incluidos los teléfonos inteligentes). Las aplicaciones de doble uso abarcadas incluyen miras de armas, miras de vehículos, microsensores, aplicaciones aéreas y terrestres, entre otras. Sin embargo, los sistemas estrictamente militares (buscadores infrarrojos de misiles, sistemas de direccionamiento a blancos, etc.) no están cubiertos en este informe.

Se proporcionan las cuotas de mercado de los principales proveedores y se detallan los perfiles de empresa de 59 compañías en todo el mundo. Las cuotas de mercado se dan por separado para los proveedores de:

Sistemas comerciales y de doble uso

Sistemas exclusivamente comerciales

Termografía

Temperatura elevada de la piel (EST)/fiebre

Extinción de incendios (para todos los tipos: cámaras de imágenes térmicas portátiles, TIC, y cámaras de imágenes térmicas integradas en aparatos respiratorios autónomos, SCBA)

Extinción de incendios (solo para cámaras de imágenes térmicas portátiles TIC)

Sistemas de seguridad y vigilancia

FPA/Módulos no refrigerados

FPA y cámaras SWIR de InGaAs no refrigeradas

SWIR mejoradas (eSWIR)

Cámaras de imágenes ópticas de gas (OGI)

¿Qué hay de nuevo en este informe?

Se han observado cambios recientes en las cuotas del mercado para proveedores de sistemas de seguridad, FPA/módulos no refrigerados y otras aplicaciones.

para proveedores de sistemas de seguridad, FPA/módulos no refrigerados y otras aplicaciones. Se esperan cambios importantes en el mercado de sistemas de visión mejorados de aeronaves (EVS/EFVS).

Se espera un crecimiento en la visión nocturna automotriz, incluyendo sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y detección de peatones.

Nuevo análisis detallado del mercado InGaAs que muestra a los nuevos actores, sus cuotas de mercado, el crecimiento del mercado y las principales áreas de aplicación.

Una actualización de nuevas tecnologías de detectores refrigerados, que incluyen Superlattice Tipo II (T2SL) y nBn/XBn en aplicaciones comerciales.

