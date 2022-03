Nueva MISS MUNDO y GLOBAL CHILD se unen a "Viajar con Propósito" y piden paz en Ucrania.

HOLLYWOOD, California, 22 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuando Karolina Bielawska de Polonia fue coronada como la 70ª Miss Mundo la semana pasada, se tomó un momento para captar la magnitud del momento y saludó con gratitud a la multitud. Posteriormente, en su primera publicación de Instagram, Karolina, quien se destacó en la competencia por su trabajo caritativo con las personas sin hogar en Polonia, dijo: "Creo que todos estamos aquí con un propósito y nunca he estado más emocionada por cumplir el mío. Gracias Dios, te doy toda la gloria".

Augusto Valverde, fundador de Global Child "Travel with Purpose" clasificado por muchos como el programa de viajes más importante del mundo, sonrió y celebró junto con amigos que trabajaron con Karolina para filmar su episodio de Global Child Polonia "El Proposito de Trabajo en Equipo", presentado por la recién coronada Miss Mundo y Augusto, autor, presentador de televisión y Capellán voluntario. Karolina y Augusto han estado llamando y orando activamente por la paz en Ucrania.

"Le dije mientras filmábamos en Polonia que creía que ganaría Miss Mundo. He tenido el placer de filmar otros episodios de Global Child con talento como Catriona Gray, que es una fantástica Miss Universo… y me di cuenta de que Karolina era especial, al igual que Catriona. Su encanto, ingenio y corazón para la caridad junto con su fe realmente las hacen sobresalir". dice Augusto, que ahora ha filmado 28 episodios que incluyen actos caritativos como alimentar a leprosos en la India, apoyar orfanatos en Grecia y escuelas Masai desfavorecidas en Tanzania.

Global Child "Travel with Purpose" ha llegado a los corazones de millones de personas al compartir lecciones de vida positivas que descubren a través de las mejores experiencias que cada país tiene para ofrecer a los viajeros a medida que retribuyen a los lugares que muestran. Han llegado a aproximadamente mil millones de pasajeros y espectadores en todo el mundo en plataformas como vuelos de American Airlines, Emirates, LATAM e Iberia... junto con plataformas de transmisión como PrimeVideo, iTunes, Roku Channel, Tubi y pronto, gracias a una asociación estratégica con Fox First. Corre, llegarán a más espectadores de todo el mundo.

"No importa cuál sea su plataforma, creo que todos podemos tener la intención de usarla para el bien. Hay mucho sufrimiento y escasez en todo el mundo y, aunque no podemos ayudar a todos, cada uno de nosotros tiene la capacidad de ayudar a alguien. No podemos cambiar el mundo entero, pero podemos cambiar el mundo de alguien. Karolina ya está liderando con el ejemplo y ya estamos explorando formas de retribuir a los refugiados ucranianos en Polonia juntos. Esperamos que nuestro episodio de Global Child en Polonia pueda transmitir el corazón y la historia que ella encarna como representante de su pueblo y ahora embajadora mundial como la recién coronada Miss Mundo". dice Augusto.

Global Child "Travel with Purpose" está disponible en plataformas de transmisión de todo el mundo tanto en inglés como en español. También filman en Realidad Virtual y se están lanzando por completo al Metaverso, desarrollando Travel with Purpose NFT que benefician a organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo, junto con su propia plataforma de transmisión. Se han asociado con juntas de turismo y marcas como Poland Tourism, Dubai Tourism, Chile Tourism, Four Seasons y Mandarin Oriental en 28 países.

"Karolina dice 'el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños', creo que cuando esos sueños incluyen vivir una vida con propósito y ser una bendición para los demás, Dios siempre abre un camino para que tengamos ese impacto positivo en nuestro forma única." dice augusto.

