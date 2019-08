Nuevas recetas con durazno de la variedad pavía de California están concebidas para involucrar a los niños en cocinar y preparar sus propios alimentos

¡Los duraznos de la variedad pavía (cling peaches) de California vienen al rescate! La industria de los duraznos de la variedad pavía de California ha presentado una colección de nueve recetas divertidas, fáciles de preparar y dirigidas en específico a los niños (Just for Kids) , concebidas para ayudar a los padres a introducir a sus hijos a la cocina. Se pueden consultar las recetas mediante este enlace: https://californiaclingpeaches.com/recipes .

Mientras más participen los niños en la preparación de sus propios alimentos, más probable será que coman y disfruten lo que hacen, una práctica que se puede convertir en un hábito saludable y durar hasta mucho después de acabada la infancia. Ello quedó confirmado recientemente en un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, que concluyó que saber cocinar cuando uno es joven lleva a prácticas alimentarias más saludables en la adultez.

Y, mientras tanto, los niños aprenden que comer sano ¡puede ser divertido, saludable y delicioso!

Según el autor y experto en alimentación Michael Pollan, cocinar es clave para tener una dieta más saludable y resolver la epidemia de obesidad de Estados Unidos: "Cocinar es probablemente la actividad más importante que una persona puede realizar para mejorar su dieta. Lo más importante no es ningún nutriente en particular, ni siguiera ningún alimento en particular, sino el propio acto de cocinar. Las personas que cocinan se alimentan con una dieta más saludable sin siquiera pensarlo. Es el abandono de la cocina casera lo que llevó directamente a la epidemia de obesidad".

Las recetas Just for Kids se han concebido en específico para niños, quienes suelen tener las manos pequeñas, y con la idea de limitar el uso de utensilios de cocina. La recetas emplean dulces y nutritivos duraznos de la variedad pavía de California y otros ingredientes que se pueden encontrar fácilmente en la mayoría de los supermercados. Creadas para ser divertidas, rápidas y sencillas, las recetas incluyen comidas tan atractivas para los niños como el sándwich de queso derretido y duraznos de la variedad pavía de California, quesadilla de duraznos de la variedad pavía de California, bol con batido y duraznos de la variedad pavía de California y otros.

Los padres también agradecerán saber que los duraznos de la variedad pavía de California que vienen en latas, botes y vasos plásticos tienen igual o mejor contenido nutritivo que los duraznos frescos y contienen menos azúcar por porción de fruta que otras opciones de frutas.

Se pueden consultar los detalles de los estudios realizados por universidades aquí: https://californiaclingpeaches.com/nutrition

Acerca del Consejo de Duraznos de la Variedad Pavía de California

Fundado en 1996, el Consejo de Duraznos de la Variedad Pavía de California (California Cling Peach Board) es una orden de comercialización del estado de California, emitida para promover el deseo de los agricultores de duraznos de la variedad pavía de California de crear un entorno que potenciara el consumo de duraznos de la variedad pavía mediante la promoción, la publicidad, la educación del consumidor, la investigación sobre producción y marketing, el establecimiento de categorías y estándares y la recopilación de estadísticas de la industria. Los duraznos de la variedad pavía de California son recogidos, envasados y transportados cuando tienen el máximo de madurez, y se encuentran a la venta en el supermercado el año entero en latas, vasos individuales y botes.

