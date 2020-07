REDMOND, Washington, 21 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Los líderes de nueve empresas anunciaron hoy la creación de una nueva iniciativa para acelerar la transición a una economía global con emisiones netas cero. La iniciativa, conocida como Transformación a Emisiones Netas Cero (Transform to Net Zero), se propone crear investigaciones, asesoramiento y hojas de ruta implementables para posibilitar que todas las empresas alcancen emisiones netas cero.

La iniciativa tendrá como líderes a miembros fundadores como A.P. Moller - Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG, Microsoft Corp., Natura &Co, NIKE, Inc., Starbucks, Unilever y Wipro, así como el Fondo de Defensa Ambiental (Environmental Defense Fund, EDF). La iniciativa recibe el apoyo de BSR, que ejerce de Secretaría de la iniciativa.

Transformación a Emisiones Netas Cero dedicará su atención a facilitar la transformación empresarial necesaria para alcanzar la meta de emisiones netas cero a más tardar en 2050, a la par de impulsar un cambio más general con énfasis en las políticas, la innovación y las finanzas. Los resultados de la iniciativa estarán a fácil disposición de todos, aunque otras empresas se pueden incorporar. La iniciativa se propone completar los resultados de esta labor para 2025.

La labor tendrá como guía los siguientes principios:

Énfasis en la transformación: Cumplir con nuestros compromisos individuales y traducirlos en acciones concretas, lo cual abarcará la estrategia corporativa, la gobernanza y la responsabilidad, las finanzas y las operaciones, la gestión del riesgo, la adquisición, la innovación y la I+D, el marketing y los asuntos públicos. Guiada por la ciencia y por los datos y métodos sobre las mejores prácticas: Compromiso con enfoques estandarizados para alcanzar lo que los mejores conocimientos científicos disponibles exijan para un mundo con calentamiento inferior a 1,5 °C; compromiso de mejorar la calidad y la disponibilidad de investigaciones, datos y herramientas para todos; compromiso con la mayor rentabilidad de las inversiones para el clima. Aprovechamiento de otras iniciativas actuales: Compromiso con la colaboración abierta con otras iniciativas actuales sobre emisiones netas cero (adherencia, defensa, sectoriales, labores de metodología) para sacar provecho del trabajo actual y promover la transformación empresarial hacia las emisiones netas cero. Sólida gobernanza y supervisión: A los más altos niveles de la empresa, las estructuras de gobernanza y supervisión se esforzarán por alcanzar las emisiones netas cero, inclusive mediante el desarrollo de innovadores productos, servicios y modelos de negocio. Sólida reducción de emisiones y retiros de GEI a lo amplio de toda la empresa: Las emisiones netas cero exigen las reducciones de las emisiones en toda la cadena de valor, lo cual incluye el impacto de productos y servicios y la cadena de suministro. Las emisiones netas cero exigen que alcancemos reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que estén sincronizadas con los últimos conocimientos científicos, y aumentar nuestra capacidad de retiros de GEI a corto plazo, como el camino para llevar a las empresas —y al planeta— a las emisiones netas cero a más tardar en 2050 para garantizar un clima estable, y significará que se debe tomar una combinación de medidas positivas en cuanto al clima. Inversión en la innovación: Compromiso y voluntad sustanciales de invertir en innovación y acelerar la innovación para lograr la transformación a emisiones netas cero, inclusive mediante alianzas con terceros. Involucramiento en políticas: Promover políticas públicas que faciliten y aceleren el progreso hacia las emisiones netas cero, y la interacción con organizaciones como las asociaciones empresariales para conseguir este objetivo. Transparencia y responsabilidad: Difusión de informaciones públicas y transparencia sobre el progreso hacia la transformación a emisiones netas cero de cara a los actores clave, como los inversionistas, los clientes, los consumidores y, cuando se exija, las autoridades reguladoras; compartiendo la información con todos los actores clave sobre las mejores prácticas hacia la transformación a emisiones netas cero. Transición justa y sostenible: Sabemos que grupos marginados y comunidades de bajos ingresos soportan los mayores impactos del cambio climático. Por tanto, contribuiremos a facilitar las condiciones necesarias para lograr soluciones climáticas sostenibles, justas y eficaces para personas de todo género, raza o calificaciones.

Comentarios:

A.P. Moller - Maersk

Søren Skou, CEO de A.P. Moller - Maersk, declaró: "A.P. Moller - Maersk está comprometida con un futuro donde la transportación y la logística tengan una huella de carbono neta cero. Para contribuir a la meta del acuerdo de París, allá en 2018 anunciamos nuestra ambición de tener emisiones de CO2 netas cero para 2050. Desde entonces, hemos tomado varias medidas concretas para descarbonizar el sector. El objetivo general de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados sólo se puede conseguir mediante sólidas alianzas entre los distintos sectores y empresas. Por ello estamos contentos de sumarnos a Microsoft y a otras empresas globales en la iniciativa Transformación a Emisiones Netas Cero".

BSR

Aron Cramer, presidente y CEO de BSR, expresó: "Durante la última década, muchas empresas se han comprometido a lograr objetivos de emisiones netas cero. Ya es hora de acelerar las medidas necesarias para alcanzar este objetivo esencial. Nuestra ventana de tiempo para permanecer por debajo de 1,5 grados de calentamiento se está cerrando, y rápido. Ahora estamos en una década decisiva, en la cual debemos descarbonizar urgentemente la economía, si es que vamos a evitar los peores impactos del cambio climático. Por eso Transformación a Emisiones Netas Cero es tan importante. Más que colocar alto el listón de la inspiración, Transformación a Emisiones Netas Cero dotará a las empresas de una hoja de ruta factible que les permita transformar sus negocios para prosperar en una economía con emisiones netas cero y darle forma a esa economía".

Danone

Emmanuel Faber, presidente y CEO de Danone, afirmó: "Nuestro marco de acción 'One Planet. One Health' pone el clima en el centro de la transformación del sistema alimentario. Por tanto, una huella de carbono neta cero no es opcional para Danone: es una forma de reinventar nuestro modelo de crecimiento. Esta revolución no puede lograrse individualmente. Por ello, creo verdaderamente en el poder colectivo de Transformación a Emisiones Netas Cero. Vamos a compartir las mejores prácticas y construir nuevos sistemas para crear las soluciones basadas en pruebas que nos ayudarán a impulsar el cambio y mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C".

Fondo de Defensa Ambiental

Fred Krupp, presidente del Fondo de Defensa Ambiental, declaró: "La brecha entre la realidad del cambio climático y donde debemos estar continúa creciendo. También crece la brecha entre las empresas que simplemente hablan de tomar medidas y las que realmente están logrando metas concretas. Esta nueva iniciativa tiene un enorme potencial para cerrar estas brechas. Particularmente si otras empresas siguen los pasos de la coalición, predicando con el ejemplo y utilizando el instrumento más poderoso que las empresas tienen para combatir el cambio climático: su influencia política".

Mercedes-Benz AG

Ola Källenius, presidente del Consejo de Administración de Daimler AG y Mercedes-Benz AG, comentó: "Si hay una lección que podemos aprender de la lucha contra la pandemia de la COVID-19 es cuánto podemos lograr si actuamos juntos. Esta es la única manera como también podemos ganar el combate contra el cambio climático. Necesitamos fijar objetivos comunes e implementar medidas para alcanzarlos. Por ello nos sumamos a 'Transformación a Emisiones Netas Cero'. La misión de Mercedes-Benz es lograr la movilidad con huella de CO2 neta cero. Estamos logrando un sólido avance hacia esta meta y estamos decididos a darle seguimiento".

Microsoft

Brad Smith, presidente de Microsoft, afirmó: "Una sola empresa no puede enfrentar la crisis climática por sí sola. Por ello, empresas líderes están elaborando y compartiendo mejores prácticas, investigaciones y conocimientos para ayudar a todos a avanzar. Ya sea que una empresa esté comenzando apenas o esté bien avanzada en su camino, Transformación a Emisiones Netas Cero puede ayudarnos a todos a convertir los compromisos en materia de carbono en progreso real hacia un futuro con emisiones netas cero".

Natura &Co.

Roberto Marques, presidente ejecutivo del consejo y CEO de grupo de Natura &Co., expresó: "Natura &Co cree en la cooperación. Recientemente divulgamos nuestro Compromiso con la Vida 2030, en el cual fijamos la meta de convertir a todos nuestros negocios en empresas con huella de carbono neta cero en 10 años. Pero para abordar las crisis climáticas que el planeta enfrenta, necesitamos ayudarnos a hacer más y hacerlo más rápido. La iniciativa de emisiones netas cero se propone lograr justamente eso, reuniendo a empresas comprometidas a realizar los cambios correctos al ritmo correcto. Estamos comprometidos a construir un futuro más brillante que permitirá no solamente un mundo más verde para generaciones futuras, sino la recuperación económica con nuevas premisas que la sociedad exige".

NIKE, Inc.

Andy Campion, director de Operaciones de NIKE, Inc., declaró: "En lo referente a la protección del terreno de juego que compartimos —nuestro planeta— no hay un momento que perder. Por ello, no estamos esperando por soluciones al cambio climático, sino que nos unimos como líderes globales para crearlas. Si actuamos ahora, y trabajamos juntos, podemos impulsar un avance significativo hacia un futuro más sostenible. Seremos implacables en nuestro empeño por garantizar un planeta saludable para las generaciones venideras de atletas".

Starbucks

Kevin Johnson, presidente y director ejecutivo de Starbucks, señaló: "Starbucks aspira a convertirse en una empresa positiva para los recursos al apoyarse en su largo historial en materia de sostenibilidad. Incorporarnos a Transformación a Emisiones Netas Cero estaba en sintonía con nuestra aspiración de construir un futuro más sostenible. En alianza con otras empresas de ideas similares, pondremos las mejores prácticas a disposición de todos, abogaremos por políticas gubernamentales positivas, y apoyaremos una transición justa. Creemos en impulsar el cambio real y alentamos a otras organizaciones a acompañarnos en esta iniciativa crucial a favor de la humanidad".

Unilever

Alan Jope, CEO de Unilever, declaró: "La crisis climática no solamente es una amenaza a nuestro medio ambiente, sino también a la vida y los medios de subsistencia, y es esencial que todos desempeñemos un papel para abordarla. El mundo empresarial del futuro no puede parecerse al de ahora; además de la descarbonización, se necesita la transformación del sistema completo. Por ello nos complace sumarnos a otras empresas líderes como miembro fundador de Transformación a Emisiones Netas Cero, para que podamos trabajar juntos y acelerar el giro estratégico que se necesita para alcanzar emisiones netas cero; en el caso de Unilever, para 2039".

Wipro

Thierry Delaporte, director ejecutivo y director gerente de Wipro Limited, comentó: "Nos complace ser un miembro fundador de Transformación a Emisiones Netas Cero. Está en estrecha sintonía con nuestros valores y nuestro compromiso con la sostenibilidad. El cambio climático es un desafío decisivo de nuestros tiempos y tenemos la firme convicción de que las empresas deben dar un paso al frente y encarar los desafíos. Un foro de alianza como éste puede ayudar a catalizar y acelerar semejante respuesta y orientar nuestras interacciones futuras en toda la cadena de valor mediante un espíritu colaborativo de soluciones transformativas e innovadoras".

