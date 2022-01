Nuevo acuerdo entre el Ministerio de Cultura Saudí y el Cirque du Soleil Entertainment Group

- El acuerdo con el Cirque du Soleil fomentará el ecosistema cultural a medida que el sector de las artes escénicas de Arabia Saudí se expande.

- El acuerdo permitirá a ambas partes desarrollar un plan para establecer una academia de formación y una oficina regional del Cirque du Soleil.

En virtud del acuerdo, varios espectáculos del renombrado grupo de entretenimiento pueden debutar en el Reino, incluidos los nuevos espectáculos en gira del Cirque du Soleil, The Illusionist, Now You See Me, Paw Patrol Live - Race to Rescue, Trolls Live! y Blue Man Group World Tour. Además, Arabia Saudí podría acoger próximamente un nuevo espectáculo residente del Cirque du Soleil único en el Reino.

El acuerdo también permitirá a las dos partes desarrollar un plan para establecer una academia de formación y una oficina regional del Cirque du Soleil. Con un plan de estudios dirigido por los mejores expertos, los estudiantes y los jóvenes de todo el Reino y de fuera de él tendrán la oportunidad de perfeccionar sus habilidades a través de intercambios internacionales de escuelas de circo y programas de residencia de artistas, además de trabajar para obtener certificaciones reconocidas internacionalmente.

El Cirque du Soleil Entertainement Group ha realizado seis espectáculos en Arabia Saudí desde 2018, el último de los cuales fue "Messi10" -un espectáculo en honor al famoso futbolista argentino Lionel Messi- que se celebró en noviembre durante la Temporada 2021 de Riad.

El acuerdo fue firmado por Su Majestad el Príncipe Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, Ministro de Cultura y Presidente de la Comisión de Teatro y Artes Escénicas, y Gabriel de Alba, Copresidente del Consejo de Administración del Cirque du Soleil Entertainment Group, durante una reunión en Nueva York.

Las artes escénicas en el Reino se han expandido rápidamente desde la creación del Ministerio de Cultura en 2018. El año pasado, la Comisión de Teatro y Artes Escénicas, una de las 11 comisiones del sector supervisadas por el Ministerio de Cultura, puso en marcha su estrategia para hacer avanzar el sector, con planes para mejorar su infraestructura, ofrecer oportunidades educativas, crear puestos de trabajo y establecer asociaciones. La Comisión pretende contar con 4.500 artistas titulados y más de 4.000 aprendices cualificados para 2030.

