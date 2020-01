Nuevo ensayo clínico demuestra que los seminarios para dejar de fumar del método Allen Carr's Easyway son, al menos, tan efectivos como el Servicio para Dejar de Fumar, el tratamiento de referencia del NHS en el Reino Unido

LONDRES, 23 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- El mayor y más acreditado ensayo clínico en su tipo ha confirmado que el método Allen Carr's Easyway (ACE) es ya una alternativa clínicamente probada, sumamente efectiva y sin fármacos a los parches y la goma de mascar con nicotina, así como a los cigarrillos electrónicos; el estudio allanará el camino a la disponibilidad del método a través del NHS.

Allen Carr's Easyway, un método sin fármaco alguno, recibió hoy un enorme impulso gracias a que el ensayo aleatorio y controlado, a cargo de la London South Bank University (LSBU), concluyó que es al menos tan efectivo, si no es que más, que las técnicas que actualmente ofrece el Servicio para Dejar de Fumar, el tratamiento de referencia del NHS en el Reino Unido, mismo que se basa en parches de nicotina, goma de mascar con nicotina y otros productos con nicotina, además de brindar un servicio de acompañamiento personalizado.

El Centro para la Investigación de Conductas Adictivas de la LSBU y la Facultad St George's de la Universidad de Londres llevaron a cabo el estudio que fue publicado hoy en la revista académica Addiction.*

Allen Carr's Easyway arrojó un índice de abstinencia de 19% seis meses después de la fecha fijada como objetivo para dejar de fumar, en comparación con 15% en el actual Servicio para Dejar de Fumar que es el tratamiento de referencia del NHS. Este ensayo aleatorio y controlado, realizado de manera independiente, contó con 620 participantes; 310 de ellos siguieron el método ACE y 310 acudieron al servicio especializado del NHS. La abstinencia se verificó al medir el monóxido de carbono en el aliento exhalado por los participantes.

El estudio, publicado hoy, concluye que evaluar la efectividad del método ACE es importante, ya que ofrece una opción sin fármacos para dejar de fumar y que puede seguirse en sesiones de terapia grupal. Así, constituiría una opción más de tratamiento accesible en espacios públicos o financiados por las instituciones de salud.

El profesor Daniel Frings, miembro del equipo de investigadores, comentó:

"Estos hallazgos respaldan de manera convincente la eficacia del método Allen Carr's Easyway para dejar de fumar".

Los resultados de este ensayo aleatorio y controlado complementan otro estudio reciente, dictaminado e independiente que también demuestra la efectividad del método Allen Carr's Easyway. Este fue iniciado por el gobierno irlandés y publicado hace poco en la publicación británica especializada en medicina "Tobacco Control" (Keogan S, Li S, Clancy L. Tob Control 2019;28:414–419.), señalando que el método es casi el doble de eficaz que el actual servicio Quit.ie.** Más detalles aquí.

El profesor Luke Clancy, director general del Instituto de Investigaciones para una Vida sin Tabaco en Irlanda (TFRI), apuntó:

"Hemos desaprovechado gravemente el método Allen Carr; tiene un gran potencial para ayudar a cumplir con nuestros ambiciosos objetivos en relación con el control del tabaco".

John Dicey, director general mundial de Allen Carr's Easyway, señaló:

"Se trata de un día que marca un hito: por primera vez, el desempeño del programa se presenta no solo en uno, sino dos ensayos clínicos. Sin duda, al ser un método hablado y no sustentado en medicamentos, pociones o parches, limita su evaluación mediante ensayo clínico y subestima enormemente su índice de efectividad en condiciones propias del 'mundo real'. Dicho esto, incluso en medio de dichas limitaciones nos sentimos felices de que el método haya demostrado ser al menos tan efectivo, si no es que más, que los programas con fármacos y nicotina que actualmente ofrecen el NHS, las autoridades locales de salud y los departamentos de salud de los gobiernos de distintos rincones del planeta.

"Los parches y la goma de mascar con nicotina, así como otros productos con esta sustancia, representan un costo anual aproximado de £30 millones*** para los contribuyentes tan solo en el Reino Unido y se calcula que se ha recetado nicotina por un valor estimado en £900 millones en ese país en los últimos veinte años. Estos resultados deben de allanar el camino a este método sin fármacos, perfectamente seguro, rápido y sencillo para su disponibilidad a través del NHS, el Irish Health Service y los servicios de salud en los cincuenta países donde tenemos presencia".

Los resultados del ensayo clínico irlandés muestran que los índices de abandono del tabaco con el método Allen Carr's Easyway siempre superaron los de Quit.ie, alcanzando índices más altos de manera constante un mes, tres meses, seis meses y doce meses después (casi doblemente mejores); los resultados del ensayo clínico en Londres acusan, seis meses después, una tasa de éxito de 19% para el método Allen Carr's Easyway frente a 15% para el tratamiento de referencia del NHS.

John Dicey también dijo: "Ante la actual controversia en torno a los cigarrillos electrónicos, misma que no parece menguar en el corto plazo, estos resultados deben aportar a Public Health England y a las autoridades del Irish Health Service la confianza para ofrecer el método Allen Carr's Easyway como una alternativa a los tratamientos actualmente disponibles y que no recurre a la nicotina, es totalmente segura y goza de gran popularidad".

La profesora Sofia Ravara, presidenta grupal del influyente Comité para el Control del Tabaco de la Sociedad Respiratoria Europea, encomió, entusiasmada, el estudio irlandés: "Encuentro el estudio muy útil y espero que no tengamos que esperar otros treinta años para que el método Allen Carr para dejar de fumar cuente con plena validación".

El programa de seminarios Allen Carr's Easyway para dejar de fumar no se basa en ninguna presentación de nicotina: ni substancias a base de nicotina, ni parches, ni otros fármacos. El método desafía las razones de fumar y la mayoría de la gente que lo sigue señala no solo haber dejado de fumar, sino incluso haber perdido el deseo de hacerlo.

El método Allen Carr's Easyway, fundado y con sede en Londres, es el más exitoso del mundo entre quienes desean dejan de fumar. A lo largo de treinta años, el método Allen Carr's Easyway ha curado la adicción de alrededor de 30 millones de personas en todo el globo.

Allen Carr's Easyway cuenta con clínicas en más de cincuenta países y una gran cantidad de celebridades y formadores de opinión respalda el método.

Hay sesiones para dejar de fumar con el método Allen Carr's Easyway en todo el Reino Unido y en Irlanda con un costo de £299/€320,00 por persona; incluye apoyo después del seminario y garantía de rembolso.

Easyway sin costo a sus asegurados corporativos y personales. Corporaciones internacionales como Google, UBS, Facebook, Vodafone, Sony, Ford, BP, Unilever, Total, Pfizer, IKEA, JCB, Telefónica, BMW y Nestlé llevan años ofreciendo a su personal los seminarios Allen Carr's Easyway para dejar de fumar como parte de sus programas de bienestar.

*Fuente: Frings D, Albery IP, Moss AC, Brunger H, Burghela M, White S y Wood KV (2020) Comparison of Allen Carr's Easyway programme with a specialist behavioural and pharmacological smoking cessation support service: A randomised controlled trial [Comparación del programa Allen Carr's Easyway con un servicio de apoyo especializado, farmacológico y del comportamiento: un ensayo clínico aleatorio y controlado]. Addiction 115: doi: 10.1111/add.14897. Todas las conclusiones se encuentran aquí.

**Fuente de la cita: https://www.imt.ie/news/smokers-twice-likely-quit-smoking-using-allen-carr-method-study-reveals-25-06-2019/

***Fuente del costo de la terapia de remplazo de nicotina del NHS: Number of people using NHS stop smoking services continues to fall [Sigue disminuyendo el número de personas que recurre a los servicios para dejar de fumar del NHS], BMJ 2017; 358 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j3936 (publicado el 18 de agosto de 2017)

