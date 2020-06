Nuevo informe con 33 consejos de expertos sobre gestión de TI circular

El informe, titulado Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice, explica cómo la economía circular ayuda a resolver muchos de los desafíos de sostenibilidad más apremiantes relacionados con productos de TI. El consumo lineal actual produce considerables emisiones de dióxido de carbono. Los recursos naturales se están agotando rápidamente y, con el descarte anual de más de 50 millones de toneladas métricas, de las cuales solo el 20% se atiende de manera responsable, se amontonan grandes cantidades de desechos electrónicos peligrosos. La economía circular puede ayudarnos a reducir la presión que estamos ejerciendo sobre el planeta.

Como pionera en adquisiciones circulares, la municipalidad de Aalborg ha visto los efectos de actuar con mayor circularidad.

"La cantidad de CO2 que podemos ahorrar conservando más tiempo los productos de TI me sorprendió. El uso de computadoras portátiles durante otros tres años ahorra emisiones equivalentes a la calefacción y la energía eléctrica de todos los edificios de la municipalidad durante un año", dice Birgitte Krebs Schleemann, gerente de proyecto de adquisiciones sostenibles de la municipalidad de Aalborg.

La transición circular es un cambio de paradigma que requerirá modificaciones grandes y pequeñas. En el informe, expertos que están a la vanguardia de la circularidad y la TI comparten 33 consejos concretos.

"Queremos ir más allá de la teoría; este informe ofrece ayuda práctica para aquellos que quieren dar un paso más", dice Clare Hobby.

Algunos de los consejos:

Use sus productos de TI más tiempo; es lo más importante que puede hacer para ahorrar recursos naturales y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Trabaje para implementar gradualmente prácticas circulares, tales como programas de recuperación. Cuando adquiera productos de TI, piense de manera circular. Use criterios circulares. Revenda sus productos de TI para darles una segunda vida. Acepte que la circularidad es un esfuerzo conjunto y nadie puede hacerlo solo. Tanto la cooperación interna como la externa son claves.

Acerca de TCO Certified

TCO Certified es la principal certificación mundial de sostenibilidad para productos de TI. Nuestros criterios integrales están diseñados para impulsar la responsabilidad social y ambiental en todo el ciclo de vida del producto. Abarca 11 categorías de productos y el cumplimiento se verifica de manera independiente, tanto antes como después de la certificación.

