Nuevo informe de The Economist Intelligence Unit apoyado por Appian

Paralelamente, existe un acuerdo abrumador sobre la necesidad de mejorar las aplicaciones para que las organizaciones respondan mejor a las condiciones cambiantes del negocio. El 83% de los encuestados afirma que para adaptarse mejor a los cambios externos es necesario mejorar de forma moderada a considerable la infraestructura de TI y las aplicaciones.

"El informe muestra que las organizaciones esperan más de las TI en un momento en que los empleados y los datos de la empresa están más dispersos que nunca. Con Low-code, las TI pueden ganar agilidad y ofrecer las aplicaciones complejas que necesitan las empresas", dijo Matt Calkins, consejero delegado de Appian.

Los datos de la encuesta también ponen de manifiesto un camino a seguir. La necesidad de agilidad empresarial, espoleada por la pandemia de COVID, está haciendo que las TI se forjen un nuevo papel basado en ofrecer resiliencia organizativa. Cuando se les preguntó por las áreas más impactantes a mejorar, las tres respuestas más importantes fueron el apoyo a los trabajadores remotos (72%,) la integración de la información y los flujos de trabajo en toda la organización (69%) y el cambio rápido de sistemas y procesos (69%).

Otros aspectos destacados del informe son:

De 3 a 12 meses es la media de retraso de los proyectos de TI planificados, y la situación está empeorando, ya que la demanda de proyectos empresariales supera el crecimiento del presupuesto de TI.

El 55% de los encuestados afirma que las unidades de negocio ya hacen más que TI para adquirir o desarrollar nuevas aplicaciones.

El 53% de los responsables de la toma de decisiones empresariales cree que el volumen de aplicaciones creadas o contratadas por unidades empresariales ajenas a TI aumentará en los próximos 12 meses.

El 75% de los responsables de la toma de decisiones empresariales afirman que, a la hora de adquirir o crear nuevas aplicaciones, prefieren mantener sus datos donde están en lugar de trasladarlos a nuevos repositorios.

El 61% de los responsables de la toma de decisiones empresariales afirman que han tenido que cancelar un proyecto digital porque la aplicación o solución propuesta no podía acceder a los datos adecuados.

A pesar de la importancia de las tecnologías de automatización avanzadas, el 71% de los encuestados afirma que relativamente pocas de sus aplicaciones tienen capacidades de IA y/o aprendizaje automático, y el 57% señala que los proyectos de RPA suelen fracasar.

Acerca del informe

"IT's changing mandate in an age of disruption" es un informe basado en una encuesta realizada por The Economist Intelligence Unit y apoyada por Appian. Los 1.002 encuestados representan a los responsables de la toma de decisiones empresariales y de TI en seis sectores (servicios financieros, seguros, sanidad, sector público, petróleo y gas, y energía y servicios públicos) y nueve países (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido y Australia). Un tercio de los encuestados son ejecutivos de nivel C y el resto trabaja a nivel de director o superior. La mitad de los encuestados trabajan en organizaciones con ingresos anuales superiores a 1.000 millones de dólares. El informe complementa los resultados de la encuesta con investigaciones secundarias y entrevistas en profundidad con expertos de organizaciones como BP, BUPA Australia & New Zealand, Capital One, Mayo Group, Unilabs, y Uniper.

Acerca de Appian

Appian ayuda a las organizaciones a crear aplicaciones y flujos de trabajo rápidamente, con una plataforma de automatización de bajo código. Combinando personas, tecnologías y datos en un único flujo de trabajo, Appian puede ayudar a las empresas a maximizar sus recursos y mejorar los resultados empresariales. Muchas de las organizaciones más grandes del mundo utilizan las aplicaciones de Appian para mejorar la experiencia del cliente, lograr la excelencia operativa y simplificar la gestión de riesgos y el cumplimiento global. Para más información, visite www.appian.com.

