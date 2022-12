Nuevo informe encuentra que la cobertura de salud infantil en California se estabilizó durante la pandemia y señala la importancia de las políticas de cobertura continua

LOS ANGELES, 8 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La cobertura de salud para los niños de California se estabilizó durante la pandemia de COVID-19, según un informe del Centro para Niños y Familias (CCF, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Georgetown. A pesar de cambios económicos significativos, la tasa de niños sin seguro de California se mantuvo en un mínimo histórico de 3,5 por ciento entre 2019 y 2021, gracias en gran parte a una ley federal que garantizó que los niños inscritos en Medi-Cal tuvieran una cobertura estable durante la emergencia de salud pública.

La protección de cobertura continua de Medicaid se implementó como parte de la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus y proporcionó a los estados fondos para garantizar que las personas con Medicaid mantuvieran su cobertura. El informe de CCF examinó las tendencias estado por estado en la tasa y la cantidad de niños sin seguro entre 2019 y 2021, y encontró una mejoría en 12 estados, mientras que se estabilizó en la mayoría de los otros estados, incluido California. Antes de la pandemia, políticas como la cobertura continua de 12 meses para niños en Medi-Cal ayudaron a California a construir una base sólida para una cobertura constante entre los niños de familias de bajos ingresos.

"La pandemia de COVID-19 y una economía incierta han creado desafíos para las familias de California. El hecho de que las tasas de no asegurados de California no aumentaron durante la pandemia es un testimonio del poder de importantes políticas de salud, que han permitido que más niños y familias permanezcan inscritos en Medi-Cal y mantengan el acceso a la atención medica que necesitan para mantenerse saludables," dijo Mayra E. Alvarez, presidenta de la organización The Children's Partnership. "A medida que comenzamos a mirar más allá de la pandemia, nos alienta que nuestro estado haya mantenido a los niños conectados a la cobertura de salud. Esto ha sido especialmente beneficioso para los niños afroamericanos y latinos en nuestro estado, quienes corren un riesgo aún mayor de perder la cobertura a pesar de ser elegibles. Instamos a los líderes estatales a fortalecer aún más nuestro sistema de salud y avanzar en la implementación de la cobertura continua de Medi-Cal para niños desde el nacimiento hasta los cinco años".

Se espera que la protección de cobertura continua permanezca vigente al menos hasta el 11 de abril de 2023. Cuando expire, California comenzará la tarea sin precedentes de volver a determinar la elegibilidad de los más de 14 millones de personas inscritas en el programa Medi-Cal. Según un análisis independiente realizado por el CCF de la Universidad de Georgetown, aproximadamente 6,7 millones de niños corren el riesgo de perder la cobertura cuando expire la protección de la cobertura continua, lo que podría más que duplicar la cantidad de niños sin seguro en todo el país. La mayoría de los niños que pierden la cobertura seguirán siendo elegibles, pero perderán su cobertura debido a razones de procedimiento, como la falta de documentos.

"No podemos arriesgarnos a retroceder en los años de progreso que hemos logrado para garantizar que todos los niños de California tengan un seguro médico y que se reduzcan las brechas de cobertura para los niños de color," dijo Mike Odeh, director de salud del grupo Children Now. "Instamos a los líderes estatales a que mantengan su compromiso de proteger el acceso de los niños a la cobertura de Medi-Cal avanzando rápidamente la implementación de una política de cobertura continua de varios años para niños que fue aprobada en el presupuesto estatal de 2022-23".

El informe completo está disponible aquí y los datos detallados del estado de California están disponibles en el panel interactivo de informes de salud infantil.

FUENTE The Children's Partnership

