Nuevo informe estima que el metaverso podría contribuir 2,8% al PIB global en su primera década

La contribución al PIB en 2031 podría ser de USD$3 billones si la adopción comenzara en 2022, según economistas de Analysis Group

BOSTON, 16 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Expertos en economía de Analysis Group, una de las mayores firmas consultoras de economía internacional, publicaron un informe que sugiere que si la adopción y el impacto del metaverso evolucionan de manera similar a la tecnología móvil, podría contribuir en 2,8% al Producto Interno Bruto (PIB) global en el décimo año después de que comience su adopción. Es decir, si comenzara en 2022, la adopción del metaverso en los próximos 10 años podría significar una contribución de USD$3 billones al PIB mundial en 2031. Al igual que la tecnología móvil, se espera que el metaverso tenga aplicaciones de gran alcance, con el potencial de transformar una amplia gama de sectores económicos como educación, atención de la salud, manufactura, capacitación laboral, comunicaciones, entretenimiento y comercio minorista.

El análisis, titulado The Potential Global Economic Impact of the Metaverse, retoma investigaciones previas sobre tecnologías innovadoras para estimar el potencial proceso de adopción y el posible impacto económico del metaverso. Se prevé que este (que aún se encuentra en sus etapas de formación) comprenda una red amplia de espacios digitales habilitados por el desarrollo de tecnologías como la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y la realidad mixta (RM).

El análisis se enfoca en medir el impacto económico potencial del metaverso si este llegara a evolucionar como otras tecnologías exitosas anteriores, respecto a la tasa de adopción por parte de los usuarios y el impacto en el PIB. Los investigadores seleccionaron la tecnología móvil como una referencia adecuada debido a las similitudes con el metaverso respecto a la forma en la que combinó innovaciones existentes e incipientes para alterar de manera fundamental los escenarios tecnológicos y económicos a nivel mundial.

El equipo se basó en investigaciones sobre los ciclos de desarrollo de tecnologías innovadoras y en datos de dominio público sobre la implementación y adopción de la tecnología móvil durante varios años, a fin de evaluar los impactos directos, indirectos y catalíticos o estimulantes. Estos son factores importantes para el PIB, como la creación de empleo, el crecimiento de las empresas y el desarrollo económico.

Región Participación del metaverso en el PIB el 10° año Contribución total del metaverso al PIB en 2031 si

la adopción comenzara en 2022 Asia Pacífico (APAC) 2,3 % USD $1,04 billones Estados Unidos 2,3 % USD $560.000 millones Europa 1,7 % USD $440.000 millones Oriente Medio, África del Norte y Turquía (MENAT) 6,2 % USD $360.000 millones Latinoamérica (LATAM) 5,0 % USD $320.000 millones India 4,6 % USD $240.000 millones África Subsahariana (SSA) 1,8 % USD $40.000 millones Canadá 0,9 % USD $20.000 millones Impacto mundial 2,8 % USD $3,01 billones

Los autores del estudio fueron Laurits Christensen, director general, y Alex Robinson, gerente, de Analysis Group, con el apoyo de un equipo de economistas. La financiación fue proporcionada por Meta.

Para obtener más información sobre Analysis Group, visite AnalysisGroup.com.

Acerca de Analysis Group:

Analysis Group es una de las mayores firmas consultoras de economía internacional, con más de 1.000 profesionales en 14 oficinas en Norteamérica, Europa y Asia. Desde 1981, hemos brindado conocimientos en economía, finanzas, análisis de atención médica y estrategia a importantes firmas de abogados, compañías Fortune Global 500 y agencias gubernamentales de todo el mundo. Nuestros expertos internos, junto con nuestra red de expertos afiliados de la academia, la industria y el gobierno ofrecen a nuestros clientes conocimientos amplios y en profundidad.

Contacto:

Analysis Group

Eric Seymour, +1 978 273 6049

[email protected].

FUENTE Analysis Group

SOURCE Analysis Group