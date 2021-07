Nuevos datos sobre la fase 1 del estudio de biosimilares propuestos de Gan & Lee insulina aspart (GL-ASP), lispro (GL-LIS) y glargina (GL-GLA) presentados en las 81.ª Sesiones Científicas de la Asociación Estadounidense de Diabetes

PEKÍN y BRIDGEWATER, Nueva Jersey, 2 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (en adelante, Gan & Lee, código bursátil: 603087.SH), anunció resultados positivos de los ensayos clínicos en fase 1 en las 81.ª Sesiones Científicas de la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA), que se llevaron a cabo del 25 al 29 de junio. Los nuevos datos se referían a tres análogos de insulina biosimilares propuestos de Gan & Lee, insulina aspart (GL-ASP), insulina lispro (GL-LIS) e insulina glargina (GL-GLA), y fueron presentados por los investigadores principales de Profil (Alemania).

Los tres estudios en fase 1 cumplieron con sus análisis primarios de farmacocinética y farmacodinámica. Estos datos revelan la bioequivalencia farmacocinética y farmacodinámica entre cada una de las insulinas biosimilares propuestas de Gan & Lee y sus respectivos compuestos de referencia. Además, los perfiles de seguridad fueron comparables entre cada una de las tres insulinas biosimilares propuestas de Gan & Lee y sus respectivos compuestos de referencia1,2,3.

Los datos presentados en los resúmenes son un hito importante en los programas de desarrollo clínico de productos biosimilares de Gan & Lee. Aunque en 2021 se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina, el acceso a este insumo sigue siendo un problema de salud global. "Estamos entusiasmados con este avance hacia la incorporación de insulinas biosimilares en la práctica clínica con el objetivo de ayudar a reducir la carga mundial de la diabetes", afirmó Jia Lu, directora ejecutiva de Ciencias Clínicas. Los tres resúmenes se han publicado recientemente en el sitio web de la revista Diabetes® y los números de presentación de los pósteres de resúmenes sobre GL-ASP, GL-LIS y GL-GLA son 738-P, 736-P y 740-P, respectivamente.

Acerca de Gan & Lee

Gan & Lee desarrolló con éxito la primera insulina humana biosintética a nivel nacional en China. Actualmente, la empresa comercializa cinco análogos de insulina recombinante y otros productos en China, entre ellos, la inyección de glargina de larga duración (Basalin®), la inyección de lispro de acción rápida (Prandilin®), la inyección de aspart de acción rápida (Rapilin™), la inyección de protamina mixta de zinc lispro (25R) (Prandilin®25), la inyección de aspart 30 (Rapilin™30), el lápiz de inyección de insulina reutilizable (GanleePen™) y la aguja de lápiz desechable (Ganlee Fine™).

En el futuro, Gan & Lee intentará promover su objetivo de convertirse en una empresa farmacéutica de clase mundial mediante la proporción de cobertura integral en el campo del diagnóstico y el tratamiento de la diabetes, y también participará activamente en el desarrollo de nuevas entidades químicas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, cáncer y otras enfermedades. Para obtener más información, contáctenos a [email protected].

Referencias:

1. Leona Plum- Mörschel, et. al. Proposed biosimilar insulin aspart (GL-ASP) shows pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) bioequivalence to US-licenced and EU-authorised insulin aspart. 22 de junio de 2021.

2. Eric Zijlstra, et. al. Proposed biosimilar insulin lispro (GL-LIS) shows pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) bioequivalence to US-licenced and EU-authorised insulin lispro. 22 de junio de 2021.

3. Tim Heise, et. al. Proposed biosimilar insulin glargine (GL-GLA) shows pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) bioequivalence to US-licenced and EU-authorised insulin glargine. 22 de junio de 2021.

Gina Antonucci

888-288-5395

[email protected]

FUENTE Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.

SOURCE Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.