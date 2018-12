Nugen Media Dubai: Stephen Lang interpretará um novo 'Avatar' no próximo filme sobre Gandhi

DUBAI, EAU, 24 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Foi lançado esta semana o trailer do novo filme policial de ação e suspense, O Assassinato de Gandhi (The Gandhi Murder). Stephen Lang (o coronel Miles Quaritch do filme Avatar) interpreta no filme um Inspetor Geral de Polícia do Departamento de Investigação Criminal (DIG-CID), vindo do disputado estado da Caxemira. Esta é a primeira vez que um astro de primeira linha de Hollywood interpretará um personagem indiano em um grande lançamento cinematográfico.

Stephen Lang: Left Side from Nugen Media Productions, Right Side still from the Movie “Avatar'

Diferentemente do personagem sempre com o dedo no gatilho de Avatar, 'Slang' interpretará um papel bastante diferente desta vez, o papel de um gênio por trás do assassinato de Mahatma Gandhi. Slang será o agente secreto o qual, apesar de ter salvado a vida de Gandhi anteriormente, agora pensa de outra forma.

Derrubando mitos e reafirmando a história que levou ao infame assassinato em 30 de janeiro de 1948, o filme afirma que com a prisão do cúmplice de Godse, Madan Lal no dia 20 de janeiro, a polícia havia descoberto o plano para assassinar Mahatma Gandhi, levando o Juiz 'Atmacharan Agrawal', juiz especial do assassinato de Gandhi a fazer o famoso comentário, "Se a polícia tivesse agido usando a inteligência disponível, a tragédia provavelmente nunca teria acontecido".

O filme explora a amizade entre o então Subcomissário de Polícia (DCP) de Bombaim, Jimmy Nagarwala (Luke Pasqualino) e o DIG (CID) - Poona, U.H. Rana (Stephen Lang) e como sua camaradagem e ações antes e depois do assassinato podem ter sido fundamentais em uma das maiores farsas da história indiana.

Em uma Índia comunitariamente dividida, avançando rapidamente na direção de uma guerra civil, o assassinato de Mahatma Gandhi foi o momento marcante que encerrou a violência entre hindus e mulçumanos, a qual dominava o país. O filme demonstra como as políticas tão divergentes quase levaram à dissolução da maior democracia do mundo e quase a destruíram.

Os atores britânicos Vinnie Jones, o finado Om Puri e o veterano ator do Sul da Índia Nasser, interpretam outros papéis importantes como agentes da polícia neste suspense de ação sobre a polícia e a política indiana em 1947-48. O ator espanhol Jesus Sans interpreta Gandhi e o veterano ator indiano Rajit Kapur interpreta o papel do primeiro premier indiano Jawahar Lal Nehru.

Um recorde de 34 nacionalidades se reuniu para criar o filme sobre os últimos dias do líder mais carismático e não violento do mundo, o qual inspirou milhões de pessoas e cujas práticas não violentas foram adotadas por líderes mundiais, tais como Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela.

O filme da Nugen Media Production será lançado mundialmente pela Rising Star Entertainment (info@risingstarentertainment.com) no dia 30 de janeiro de 2019.

Foto disponível em alta resolução: https://we.tl/t-LmsfhUqvvD

Trailer oficial do filme no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Uqq2-gfc4yI

Site da Nugen Media Production: https://www.nugen.media/

Contatos: Dr. Moobi Alwright (info@nugen.media), +971-551095511, Sachin Nikam (sn@nugen.media) +971-557895949

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/802065/Nugen_Media_Productions.jpg )

FONTE Nugen Media Productions

https://www.nugen.media/



