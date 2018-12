Nugen Media Dubai: Stephen Lang interprètera un nouvel « Avatar » dans le prochain film sur Gandhi

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/802065/Nugen_Media_Productions.jpg )

À l'opposé de son personnage impulsif d'Avatar, Slang jouera un rôle très différent cette fois, celui d'un cerveau à l'origine de l'assassinat du Mahatma Gandhi. Slang interprète un agent du renseignement qui, bien qu'ayant précédemment sauvé la vie de Gandhi, a maintenant retourné sa veste.

Brisant des mythes et retraçant l'histoire qui a conduit à l'infâme assassinat le 30 janvier 1948, le film soutient qu'avec l'arrestation du complice de Godse, Madan Lal, le 20 janvier, la police avait découvert le complot visant à assassiner le Mahatma Gandhi, menant le juge spécial « Atmacharan Agrawal », chargé de l'affaire, à faire cette célèbre remarque : « Si la police avait agi sur la base des renseignements disponibles, cette tragédie ne serait probablement jamais survenue ».

Le film explore l'amitié entre l'agent de police de Bombay, Jimmy Nagarwala (Luke Pasqualino), et l'agent du renseignement de Pune, U.H. Rana (Stephen Lang), et comment leur camaraderie et leurs actions avant et après l'assassinat ont joué un rôle déterminant dans l'une des plus importantes tentatives de dissimulation de l'histoire de l'Inde.

Dans une Inde divisée par les castes, sur le point d'entrer en guerre civile, l'assassinat du Mahatma Gandhi a été le moment décisif qui a mis un terme à la violence sectaire hindou-musulmane qui dominait alors le pays. Le film montre comment les politiques créant des divisions ont failli conduire à l'explosion de la plus grande démocratie au monde, voire même à sa destruction.

Les acteurs britanniques Vinnie Jones, Late Om Puri et l'acteur chevronné du sud de l'Inde, Nasser, incarnent d'autres rôles clés de policiers dans ce thriller d'action sur la police et les politiques de l'Inde en 1947-48. L'acteur espagnol Jesus Sans joue Gandhi et l'acteur indien expérimenté Rajit Kapur incarne le Premier ministre indien, Jawahar Lal Nehru.

Un nombre record de 34 nationalités ont été réunies pour créer ce film retraçant les derniers jours du leader non violent le plus charismatique au monde, qui a inspiré des millions de personnes, et dont les pratiques pacifiques ont été plus tard adoptées par des dirigeants mondiaux, à l'instar de Martin Luther King Jr. et Nelson Mandela.

Produit par Nugen Media et distribué par Rising Star Entertainment (info@risingstarentertainment.com), le film sortira sur les scènes du monde entier le 30 janvier 2019.

Photo en haute résolution disponible : https://we.tl/t-LmsfhUqvvD

Bande-annonce officielle du film disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Uqq2-gfc4yI

Site Web de Nugen Media Production : https://www.nugen.media

Contact : Dr Moobi Alwright (info@nugen.media), +971 551095511, Sachin Nikam (sn@nugen.media) +971 557895949)

